Video Yaşam Bursa'da iş yerine giren hırsızın rahatlığı 'Pes' dedirtti | Video

Bursa'da iş yerine giren hırsızın rahatlığı 'Pes' dedirtti | Video

Bursa'da iş yerine giren hırsızın rahatlığı 'Pes' dedirtti | Video
20.07.2020 | 09:34

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Bursa’da bir iş hanına giren hırsız, kaşla göz arasında çekmecedeki cüzdanı alıp kayıplara karıştı. Sakin tavırlarıyla dikkat eden zanlının kendi eliyle koymuş gibi cüzdanı alması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesinde meydana geldi. Bursa'nın en işlek caddelerinden olan İnönü Caddesindeki Kamil Koç İş Merkezinde görevli olan Hüseyin Noyan, tuvalete giderken cebindeki cüzdanını çekmeceye bıraktı. İş merkezinin önünden gecen zanlı , sanki para kendisini çekmişcesine iş merkezine girdi. Arkasından gelen kişiyi kollayan zanlı, bir şeyler sorduktan sonra dışarı yöneldi. Arkasındakinin asansörü bindiğini gören zanlı, etrafına baktıktan sonra güvenlik noktasındaki çekmecede bulunan cüzdanı ve güneş gözlüğünü alarak iş merkezinden çıktı.
Tuvaletten döndüğünde cüzdanının yerinde olmadığını gören Hüseyin Noyan, polis ekiplerine haber verdi. Cüzdanında yaklaşık bin lira olduğunu belirten Noyan, "Rahat rahat gelerek kameralara bakarak kaçmış. Kredi kartı, ehliyet, nüfus cüzdanı ve bir miktar para vardı. Hepsini alıp kaçmış" diye konuştu.


Yaşananların hepsi ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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