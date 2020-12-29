Video Yaşam Bursa'da kafeye polis baskında masanın altına saklanan gençten açıklama | Video

Bursa'da kafeye polis baskında masanın altına saklanan gençten açıklama | Video

Bursa'da kafeye polis baskında masanın altına saklanan gençten açıklama | Video
29.12.2020 | 10:28

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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olması gereken internet kafede oyun oynayan 30 kişi ve iş yeri sahibine, toplam 100 bin 800 TL ceza uygulandı. Baskın sırasında masanın altında saklanan Burak Özdemir'in (20) Ayakkabımı bağlıyordum demesi dikkat çekti. Baskından bir gün sonra arkadaşının sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, "Cezadan yırtarım diye düşündüm ancak gazeteci ağabey beni gördü" dedi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz pazar akşamı merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Bedir Sokak'ta bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir internet kafede, oyun oynandığı ihbarını aldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Devriye Ekipler Amirliği, Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği?ne bağlı ekipler, bunun üzerine harekete geçti. Kafenin önünde bir süre dinleme yapan ekipler, içeriden sesler gelmesine rağmen çaldıkları kapıyı kimsenin açmaması üzerine çilingir çağıracaklarını söyledi. Bunun üzerine internet kafenin sahibi, ekiplere kapıyı açtı.


"PERDENİN ARKASINA SAKLANDILAR"
Kapının açılmasıyla, içeriden seslerin geldiği odaya giden ekipler, burada su dolabının olduğu yerdeki kapıyı bulup ardından yan binanın zemin katında bulunan kahvehaneye çıktığını tespit etti. Bu kapıdan kahvehaneye giren ekipler, perdenin arkasına saklana 30 kişiyi buldu.


"GAZETECİLER DE SAKLANANLARI BULDU"
Polisin kahvehane ile internet kafede saklananları bulma çalışmasına baskını takip eden gazeteciler de katıldı. Gazeteciler, bir kişinin kahvehanedeki masanın altına saklandığını fark etti. Bunun üzerine masanın altından çıkan kişinin gazetecilere, Ayakkabımı bağlıyordum diye kendini savunması dikkat çekti.


TOPLAM 100 BİN 800 TL CEZA
Polisin internet kafeye baskın anı ise anbean görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olmasına rağmen internet kafede oyun oynayan 30 kişi ve kafenin sahibi olmak üzere toplam 31 kişiye 3 bin 150?şer liradan 97 bin 650 TL idari para cezası uyguladı. Koronavirüs tedbirlerine aykırı bir şekilde davranan iş yeri sahibine de ayrıca 3 bin 150 TL idari para cezanın yanı sıra kapalı alanda sigara içildiği için de adli işlem başlatıldı.


'SAKLANIYORDUM'
Polis baskını sırasında saklandığı masanın altında gazetecilerin bulduğu Burak Özdemir bir gün sonra arkadaşının sosyal medya hesabında konuyu anlatarak kendini savunması dikkat çekti ;


"Saklanıyordum. Bir baktım gazeteci üzerime geliyor. 'Burada ne yapıyorsun?' dedi Saklandığım yerden uzun saçlı gazeteci çıkarttı. Önce ışıkları açtılar. Ben karanlıkken saklandım. Ceza yiyeceğimi biliyordum. Ne olur olmaz belki masanın altında bulamaz ve kurtulurum sandım"

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