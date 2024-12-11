Bursa’da küme evlerine operasyon: 6 şüpheli yakalandı, 1 polis memuru yaralandı | Video
Bursa'nın İznik ilçesinde 5 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bursa Narkotik Şube ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda 1 polis memuru açılan ateş sonucu yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.
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