Bursa'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ceyhun Y. (16) yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ceyhun Y. yönetimindeki motosiklet, caddeye dönüş yapan İbrahim Çolak (65) yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü sürüklenerek park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.