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OTOMATİK OYNAT
00:39
03:48
Bursa'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 21.10.2022 | 08:44
01:11
Namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti | Video 21.10.2022 | 08:51
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Ömer Çelik'ten, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama | Video 20.10.2022 | 23:52
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02:45
Son Dakika: TTB Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı | Video 20.10.2022 | 16:34
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Alanya’da giyim mağazasına molotoflu saldırı | Video 20.10.2022 | 15:36
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Jandarmadan düğün magandalarına operasyon: 5 gözaltı | Video 20.10.2022 | 14:21
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Kız öğrencilere laf atan magandalar, 5 öğrenciyi bıçakladı | Video 20.10.2022 | 14:19
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Sağlık çalışanlarıyla esnafın yol verme kavgası kamerada 20.10.2022 | 14:33
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ceyhun Y. (16) yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.