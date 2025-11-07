Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama taksi çarptı | Video 07.11.2025 | 10:37 Bursa Şehir Hastanesi önünde meydana gelen kazada, eşiyle birlikte hastaneye gelen Fırat B. yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarpması sonucu yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa Şehir Hastanesi önünde yaşandı. Eşiyle birlikte hastaneye gelen Fırat B., yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki bir taksinin çarpması sonucu savruldu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Fırat B. baygınlık geçirdi.Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Fırat B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza anında büyük panik yaşayan eşi ise çaresizce yardım bekledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.