Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama taksi çarptı | Video
07.11.2025 | 10:37
Bursa Şehir Hastanesi önünde meydana gelen kazada, eşiyle birlikte hastaneye gelen Fırat B. yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarpması sonucu yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Fırat B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anında büyük panik yaşayan eşi ise çaresizce yardım bekledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
