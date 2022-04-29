Video Yaşam Bursa'daki uçak kazasında ölmüştü! O pilotun kız arkadaşına uçakta evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı | Video
Bursa'daki uçak kazasında ölmüştü! O pilotun kız arkadaşına uçakta evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı | Video

Bursa'daki uçak kazasında ölmüştü! O pilotun kız arkadaşına uçakta evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı | Video

29.04.2022 | 12:28

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BURSA'daki uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

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Bursa'da, Yunuseli Havalimanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında ölen 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum, en mutlu günlerinden birini uçakta yaşamıştı. Otkum 3 ay önce kız arkadaşı Aslı Yüce ile havalandı. Oktum, Erzurum'da ingilizce öğretmenliği yapan 26 yaşındaki kız arkadaşı Aslı Yüce'ye gökyüzünde evlenme teklif etti. Otkum, aldığı yüzüğü de kız arkadaşına sundu. Aslı Yüce'nin "evet" demesi üzerine genç pilot en büyük mutluluğunu uçak içinde yaşadı. Oktum ve Yüce'nin Ramazan bayramı sonrası nişanlarının olacağı öğrenildi.

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