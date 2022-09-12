Video Yaşam Çaldığı çantayı beğenmeyip başka dükkândaki çantayla değiştirdi | Video
Çaldığı çantayı beğenmeyip başka dükkândaki çantayla değiştirdi | Video

Çaldığı çantayı beğenmeyip başka dükkândaki çantayla değiştirdi | Video

12.09.2022 | 16:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çaldığı çantayı beğenmeyip başka dükkândaki çantayla değiştirdi | Video 05:35
Çaldığı çantayı beğenmeyip başka dükkândaki çantayla değiştirdi | Video 12.09.2022 | 16:27
Herkes kaçtı o izledi... AVM’deki silahlı çatışmanın ortasında limonata içerek keyif yaptı! İşte o anlar | Video 03:13
Herkes kaçtı o izledi... AVM'deki silahlı çatışmanın ortasında limonata içerek keyif yaptı! İşte o anlar | Video 12.09.2022 | 15:45
Müge Anlı canlı yayınında itiraf! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan’ın ablası katili ve cesedi işaret etti | Video 09:58
Müge Anlı canlı yayınında itiraf! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası katili ve cesedi işaret etti | Video 12.09.2022 | 15:37
Manavgat’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:34
Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 12.09.2022 | 15:05
Minibüsün çarptığı kadın feci şekilde can verdi, yakınları kriz geçirdi | Video 01:40
Minibüsün çarptığı kadın feci şekilde can verdi, yakınları kriz geçirdi | Video 12.09.2022 | 14:58
Park halindeki motosikleti sürükleyerek böyle çaldı | Video 00:47
Park halindeki motosikleti sürükleyerek böyle çaldı | Video 12.09.2022 | 14:49
Aidat kavgasında öldürülen adamın darp edildiği anlar güvenlik kamerasında | Video 00:23
Aidat kavgasında öldürülen adamın darp edildiği anlar güvenlik kamerasında | Video 12.09.2022 | 14:37
İHA muhabirini canlı yayında dövüp gasp ettiler | Video 04:00
İHA muhabirini canlı yayında dövüp gasp ettiler | Video 12.09.2022 | 14:37
Yardım etmek isterken, kadını öldürüyorlardı... Kaza anı kamerada | Video 00:41
Yardım etmek isterken, kadını öldürüyorlardı... Kaza anı kamerada | Video 12.09.2022 | 14:12
Tuzla’da refüjü aşan kamyonet karşı şeritten gelen minibüse çarptı: 2 yaralı | Video 03:43
Tuzla’da refüjü aşan kamyonet karşı şeritten gelen minibüse çarptı: 2 yaralı | Video 12.09.2022 | 12:59
Sancaktepe’de İETT şoförü ile yolcunun yumruklu kavgası kamerada | Video 00:14
Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcunun yumruklu kavgası kamerada | Video 12.09.2022 | 12:57
Ambulans park halindeki araca çarptı, sürücü ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 00:43
Ambulans park halindeki araca çarptı, sürücü ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 12.09.2022 | 12:37
Malatya’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 01:30
Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 12.09.2022 | 12:01
Aidat kavgasında canından olan apartman yönetici yardımcısının darbedilme görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:33
Aidat kavgasında canından olan apartman yönetici yardımcısının darbedilme görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.09.2022 | 12:07
İETT şoförü aracını yol ortasında bırakıp düğüne gidince trafik karıştı | Video 01:51
İETT şoförü aracını yol ortasında bırakıp düğüne gidince trafik karıştı | Video 12.09.2022 | 11:35
Müge Anlı SON BÖLÜM |12 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 12:04
Müge Anlı SON BÖLÜM |12 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 12.09.2022 | 11:27
Arnavutköy’de çocukların kavgasına karışan aileler yumruklarla birbirine saldırdı | Video 01:43
Arnavutköy'de çocukların kavgasına karışan aileler yumruklarla birbirine saldırdı | Video 12.09.2022 | 11:24
Kökünü Kurutma Operasyonunda 33 kişi adliyeye sevk edildi | Video 04:22
"Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 33 kişi adliyeye sevk edildi | Video 12.09.2022 | 11:17
16 adresi soymuşlardı, keşif yaparken yakalandılar | Video 01:24
16 adresi soymuşlardı, keşif yaparken yakalandılar | Video 12.09.2022 | 11:16
Drift tutkunları Uşak’ta buluştu | Video 04:15
Drift tutkunları Uşak’ta buluştu | Video 12.09.2022 | 10:39

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hırsızlık olaylarıyla sık sık gündeme gelen Kapalı Çarşıda hırsızlık şüphelisi kadın tezgâhları tek tek açıp beğendiği ürünleri çaldı. Kadının bir dükkândan çaldığı çantayı beğenmeyip başka bir dükkândaki çantayla değiştirdiği de dikkatlerden kaçmazken esnafın dikkati şüpheliyi yakalattı. Hırsızlık anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1004 sokakta bulunan Kapalı Çarşı'da yaşanan geçtiğimiz gece yaşanan olayda çarşıya giren kadın hırsız, tezgâhları tek tek açmak suretiyle kontrol ederken, ürünleri seçerek elindeki siyah çöp poşetine doldurdu. İşyerlerinde bulunan güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, tezgâhların tamamının üzerine açan ve 10'un üzerinde tezgâhtan hırsızlık yapan kadının, çanta satan bir işyerinin tezgâhından aldığı çantayı, çanta satan başka bir işyerinin tezgâhındaki kaliteli çanta ile değiştirdiği görüldü. Hırsızlık yapan kadının rahatlığına anlam veremeyen esnaflar, müşterilerinin bile bu kadar ürünleri incelemediğini belirterek, hırsızlardan bezdiklerini dile getirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine Kapalı Çarşıya gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gerekli incelemelerin ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kadını kısa sürede yakaladı. Kapalı çarşı esnaflarından on kişinin hırsızlık olayıyla ilgili şikâyette bulunduğu bildirildi.

İŞ YERİ SAHİBİNİN DİKKATİ HIRSIZI YAKALATTI
Sabah işyerinin açtığında tezgâhtaki çantanın dikkatini çektiğini belirten mağaza çalışanı "Tezgâhı açtığımda bizim işyerine ait olmayan çanta hemen dikkatimi çekti. Kamerayı izlediğimde ise bir kadının elinde çanta ile geldiğini, bizim tezgâhtan daha kaliteli çantayı alıp yanında getirdiği çantayı onun yerine koyduğunu gördüm. Karşımızdaki komşuya sorduğumuzda çantanın onun tezgâhından çalınmış olduğunu fark ettik ve arkadaşımıza çantayı teslim ettik" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA