Video Yaşam Çalıştığı oto galeriden 70 bin dolar çalarak ortadan kaybolan muhasebeci kamerada | Video
Çalıştığı oto galeriden 70 bin dolar çalarak ortadan kaybolan muhasebeci kamerada | Video

Çalıştığı oto galeriden 70 bin dolar çalarak ortadan kaybolan muhasebeci kamerada | Video

17.08.2025 | 10:45

Bağcılar’da bir oto galeride muhasebecilik yapan T.Y isimli şahıs, çalıştığı işletmenin kasasından 70 bin 900 dolar çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 14 Ağustos günü Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesinde yaşandı. İddiaya göre oto galeri sahibi Adnan Göçer isimli esnaf bankadan 70 bin 900 dolar para çekti. Göçer, parayı kasaya koyması için T.Y isimli muhasebecisine verdi. Parayı kasaya koyan T.Y isimli şahıs, patronunun kasanın anahtarını üzerinde unutmasını fırsat bilerek kasada bulunan dövizleri önce çalıştığı masanın çekmecesine, ardından da çantasına koydu. İşyerinde bir süre oyalanan T.Y, iş arkadaşlarına bankaya para yatıracağım diyerek çaldığı 70 bin 900 dolarla kaçtı. Muhasebecisinin parasını çaldığını fark eden Adnan Göçer, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan o anlar ise işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şahsın para sayma makinesinde dövizleri saydıktan sonra çekmecesine koyduğu ardından ise çekmeceye koyduğu paraları çantasına atarak galeriden ayrıldığı anlar yer aldı. Göçer, muhasebecisinden şikayetçi oldu.

Yaşadıklarını anlatarak Adnan Göçer, "14 Ağustos günü saat 10.42'de bankadan 70 bin 900 dolar nakit çektim. Benim yanımda muhasebeci olarak çalışan şahsa teslim ettim sayarak. Kendisi de sayarak kasaya koydu. Anahtarı almayı unuttum. Daha sonra anahtarı istediğimde bir bahaneyle bana getirmeyerek unutturdu. Misafirlerim vardı. Sonradan yerinde olmadığını fark ettik. Muhasebe odasına geçtiğinde paraların yerinde olmadığını anahtarında kasanın üzerinde olduğunu gördük. 12.17'de dükkandan çıkış yapıyor. Diğer çalışan arkadaşlarımız sorduğunda ise ' Bankamatiğe para yatıracağım' diyerek buradan uzaklaşıyor. Akabinde 155'i aradık. Suç duyurusunda bulunduk. Karakolda emniyet mensubu arkadaşlar bizimle çok iyi ilgilendi. Adamın telefonu halen açık. Ben ailesine de ulaştım ancak onlarda iletişime geçmedik diyorlar. Karakolu ifademizi nöbetçi savcılık talimatıyla aldı. Nöbetçi savcılık bu işin hırsızlık olmadığını güveni kötüye kullanmak olduğunu söyleyerek tutuklama kararı ya da teknik takip gibi bir işlem başlatmamış. Bu adam tam üç gündür elini kolunu sallayarak paramızı harcayarak geziyor. Bizim zararımız gittikçe artıyor. Çoluğumuzla çocuğumuzla akrabalarımızla kendi imkanlarımızla takip etmeye çalışıyoruz fakat yanlış bir şey yapmamak adına kötü bir şey yapmıyoruz. Biz devletimize inanan güvenen insanlarız. Ben şahsen şehit çocuğuyum polis vakfında yönetim kurulu üyesiyim" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çalıştığı oto galeriden 70 bin dolar çalarak ortadan kaybolan muhasebeci kamerada | Video 07:05
Çalıştığı oto galeriden 70 bin dolar çalarak ortadan kaybolan muhasebeci kamerada | Video 17.08.2025 | 10:45
Off-Road yarışlarında yürekleri ağza getiren kaza | Video 03:16
Off-Road yarışlarında yürekleri ağza getiren kaza | Video 17.08.2025 | 10:44
Madde aldığı öne sürülen şahıs görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi | Video 00:48
Madde aldığı öne sürülen şahıs görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi | Video 17.08.2025 | 10:44
Arnavutköy’de düğün çıkışı sopalı, tekmeli, yumruklu kavga kamerada | Video 01:33
Arnavutköy'de düğün çıkışı sopalı, tekmeli, yumruklu kavga kamerada | Video 17.08.2025 | 10:44
Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu | Video 00:20
Otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü metrelerce havaya uçtu | Video 17.08.2025 | 09:24
AVM’de 5 farklı mağazadan kıyafet ve ayakkabı çalan kadın kamerada | Video 01:48
AVM’de 5 farklı mağazadan kıyafet ve ayakkabı çalan kadın kamerada | Video 17.08.2025 | 09:24
Gelibolu’da devam eden orman yangını böyle görüntülendi | Video 01:37
Gelibolu'da devam eden orman yangını böyle görüntülendi | Video 17.08.2025 | 09:24
Sosyal medya içeriği uğruna canını hiçe sayan motorcu yaptıklarıyla hayrete düşürdü | Video 00:52
Sosyal medya içeriği uğruna canını hiçe sayan motorcu yaptıklarıyla hayrete düşürdü | Video 17.08.2025 | 09:24
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar’da anıldı | Video 02:29
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı | Video 17.08.2025 | 08:36
Yalova’da Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler anıldı | Video 04:43
Yalova'da Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı | Video 17.08.2025 | 08:36
Düğünden çıkıp hayatını kaybetti, cenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam etti | Video 03:49
Düğünden çıkıp hayatını kaybetti, cenaze yerdeyken düğün eğlencesi devam etti | Video 17.08.2025 | 08:36
26 yıldır dinmeyen acı! Gölcük’te saat 03.02’de hayat durdu | Video 06:20
26 yıldır dinmeyen acı! Gölcük'te saat 03.02'de hayat durdu | Video 17.08.2025 | 08:36
Eyüpsultan’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti | Video 04:23
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti | Video 17.08.2025 | 08:36
Adana’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu | Video 00:52
Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu | Video 16.08.2025 | 16:27
Şanlıurfa’da seyir halinde direksiyonu bırakıp arka koltuğa geçen ceza kesildi 01:09
Şanlıurfa'da seyir halinde direksiyonu bırakıp arka koltuğa geçen ceza kesildi 16.08.2025 | 15:13
Isparta’da yol kesip aileye ve polise saldıran şehir eşkıyaları kamerada 04:37
Isparta'da yol kesip aileye ve polise saldıran şehir eşkıyaları kamerada 16.08.2025 | 13:32
Tekirdağ’da devrilen motosikletin sürüklendiği anlar kamerada 00:43
Tekirdağ'da devrilen motosikletin sürüklendiği anlar kamerada 16.08.2025 | 10:11
İstanbul’da 16 yaşındaki genç dehşet saçtı... Ensesine bıçak sapladı! 05:07
İstanbul'da 16 yaşındaki genç dehşet saçtı... Ensesine bıçak sapladı! 16.08.2025 | 10:07
Muğla’daki kadına şiddet dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı... 3 erkek öldüresiye dövdü! 02:31
Muğla'daki kadına şiddet dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı... 3 erkek öldüresiye dövdü! 16.08.2025 | 10:05
Hatay’da kavurucu sıcaktan bunalan inek soluğu denizde aldı 00:27
Hatay'da kavurucu sıcaktan bunalan inek soluğu denizde aldı 16.08.2025 | 09:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY