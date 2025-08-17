Çalıştığı oto galeriden 70 bin dolar çalarak ortadan kaybolan muhasebeci kamerada | Video 17.08.2025 | 10:45 Bağcılar’da bir oto galeride muhasebecilik yapan T.Y isimli şahıs, çalıştığı işletmenin kasasından 70 bin 900 dolar çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 14 Ağustos günü Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesinde yaşandı. İddiaya göre oto galeri sahibi Adnan Göçer isimli esnaf bankadan 70 bin 900 dolar para çekti. Göçer, parayı kasaya koyması için T.Y isimli muhasebecisine verdi. Parayı kasaya koyan T.Y isimli şahıs, patronunun kasanın anahtarını üzerinde unutmasını fırsat bilerek kasada bulunan dövizleri önce çalıştığı masanın çekmecesine, ardından da çantasına koydu. İşyerinde bir süre oyalanan T.Y, iş arkadaşlarına bankaya para yatıracağım diyerek çaldığı 70 bin 900 dolarla kaçtı. Muhasebecisinin parasını çaldığını fark eden Adnan Göçer, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan o anlar ise işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şahsın para sayma makinesinde dövizleri saydıktan sonra çekmecesine koyduğu ardından ise çekmeceye koyduğu paraları çantasına atarak galeriden ayrıldığı anlar yer aldı. Göçer, muhasebecisinden şikayetçi oldu.

Yaşadıklarını anlatarak Adnan Göçer, "14 Ağustos günü saat 10.42'de bankadan 70 bin 900 dolar nakit çektim. Benim yanımda muhasebeci olarak çalışan şahsa teslim ettim sayarak. Kendisi de sayarak kasaya koydu. Anahtarı almayı unuttum. Daha sonra anahtarı istediğimde bir bahaneyle bana getirmeyerek unutturdu. Misafirlerim vardı. Sonradan yerinde olmadığını fark ettik. Muhasebe odasına geçtiğinde paraların yerinde olmadığını anahtarında kasanın üzerinde olduğunu gördük. 12.17'de dükkandan çıkış yapıyor. Diğer çalışan arkadaşlarımız sorduğunda ise ' Bankamatiğe para yatıracağım' diyerek buradan uzaklaşıyor. Akabinde 155'i aradık. Suç duyurusunda bulunduk. Karakolda emniyet mensubu arkadaşlar bizimle çok iyi ilgilendi. Adamın telefonu halen açık. Ben ailesine de ulaştım ancak onlarda iletişime geçmedik diyorlar. Karakolu ifademizi nöbetçi savcılık talimatıyla aldı. Nöbetçi savcılık bu işin hırsızlık olmadığını güveni kötüye kullanmak olduğunu söyleyerek tutuklama kararı ya da teknik takip gibi bir işlem başlatmamış. Bu adam tam üç gündür elini kolunu sallayarak paramızı harcayarak geziyor. Bizim zararımız gittikçe artıyor. Çoluğumuzla çocuğumuzla akrabalarımızla kendi imkanlarımızla takip etmeye çalışıyoruz fakat yanlış bir şey yapmamak adına kötü bir şey yapmıyoruz. Biz devletimize inanan güvenen insanlarız. Ben şahsen şehit çocuğuyum polis vakfında yönetim kurulu üyesiyim" dedi.