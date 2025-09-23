Camiyi kül eden yangının görüntüsü ortaya çıktı | Video
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde cami ve bir otomobil kullanılamaz hale geldiği yangının görüntüsü ortaya çıktı.
Caminin önünde park halinde olan bir araca da sıçrayan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında cami ve yangınından etkilenen araç kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
