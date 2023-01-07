Camları kırıp hırsızlık yapıyordu...Yakalanıp tutuklandı! | Video

İstanbul’da camlarını kırdığı arabalardan hırsızlık yapan bir kişi, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Maltepe'de bir kişi; gece saatlerinde E-5 Yan Yol üzerinde park halinde olan iki aracın camlarını kırdı ve bir araç ruhsatı ile üç cep telefonu çaldı. Güvenlik kamera görüntüleri toplandı. Önce hırsızın kaçış güzergahı belirlendi.

Hırsızın kaçtığı güzergah boyunca yaklaşık üç kilometrelik alanda bulunan güvenlik kamera görüntüleri de detaylı bir şekilde incelendi.

Olaydan sonra Altay Çeşme Mahallesi'ne gittiği belirlenen ve kimlik ile adres bilgileri tespit edilen C.S.B. (20), Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.