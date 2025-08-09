Video Yaşam Çanakkale'de yaşanan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video
09.08.2025 | 11:07

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangında yanan alanlar böyle görüntülendi.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahalelerde bulundu. Ekipler yangın alanında çalışmalarını sürdürürken, yangında zarar gören ormanlık alan ve tarım arazileri dronla görüntülendi.
