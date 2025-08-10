Çanakkale'deki orman yangının içinde kalan arazöz ekibin görüntüleri ortaya çıktı | Video
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangını rüzgarın daha etkisiyle büyük bir alana sıçradı. Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri ise cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.
