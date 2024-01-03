Video Yaşam Canını hiçe sayan çoban kediyi köpeklerden böyle kurtardı | Video
Canını hiçe sayan çoban kediyi köpeklerden böyle kurtardı | Video

Canını hiçe sayan çoban kediyi köpeklerden böyle kurtardı | Video

03.01.2024 | 14:50

Muş’un Yukarıyongalı Köyü'nde köpeklerin saldırdığı kedi, çoban Hüseyin Omur tarafından kurtarıldı.

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Keçilere saman verdiği esnada köpeklerin kediye saldırdığını fark eden Hüseyin Omur, canını hiçe sayarak kediyi köpeklerin ağzından kurtardı. Kurtarılan kedi sürünerek bölgeden uzaklaştı. Köpekleri uzaklaştırdıktan sonra kediyi veterinere götürmek için geri dönen Omur, kedinin köyün içinde kaybolduğundan dolayı bulamadığını söyledi.

Keçilerini bırakarak kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan Omur, "Keçilerin yanındaydım birden baktım köpekler kediye saldırdı. Koştum kediyi kurtardım ama yaralanmıştı. Köpekleri olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra kediyi veterinere götürmek için geri geldiğimde bulamadım" dedi.

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