Video Yaşam Cenaze aracındaki tabut yola düştü, yürekler ağza geldi | Video

Cenaze aracındaki tabut yola düştü, yürekler ağza geldi | Video

Cenaze aracındaki tabut yola düştü, yürekler ağza geldi | Video
28.05.2021 | 13:31

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çekmece Mahallesinde seyir halindeki cenaze aracından tabut yola düştü, metrelerce sürüklendi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tabutun boş olduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çekmece Mahallesinde seyir halindeki cenaze aracından tabut yola düştü, metrelerce sürüklendi.
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tabutun boş olduğu öğrenildi.

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