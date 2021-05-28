Cenaze aracındaki tabut yola düştü, yürekler ağza geldi | Video

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çekmece Mahallesinde seyir halindeki cenaze aracından tabut yola düştü, metrelerce sürüklendi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tabutun boş olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çekmece Mahallesinde seyir halindeki cenaze aracından tabut yola düştü, metrelerce sürüklendi.O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tabutun boş olduğu öğrenildi.