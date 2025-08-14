Cep telefonuyla konuşan sürücüden ilginç çıkış: "Kızımla konuştum yasak mı?" | Video
Adana’da polis ekiplerinin dronlu trafik uygulamasında hem cep telefonuyla konuşan hem de kemeri koltuğa takan sürücü yakalanınca, "Kızımla konuşuyorum yasak mı, kemer nereye takılır?" diye konuşması dikkat çekti.
"SÜRÜCÜ İLE İLGİNÇ DİYALOG"
Emniyet kemerini koltuğun arkasına neden taktığı sorulan sürücü, "Ben istesem onu takardım. İki dakika da takardım" dedi. Takılı olmadığı tekrar sorulunca, "Tamam doğru takılı değildi. Ben yalanda demedim essahta (gerçekte) demedim. Ben gevşeklikte yapmıyorum yani" diye cevap verdi. Sürücüye bu kez de telefonla konuştuğu sorulunca, "Evet kızımla konuşuyordum yasak mı?" dedi. Polisin "Araç kullanırken telefonla konuşmak yasak" demesi üzerine, cevap veremedi.
Sürücüye hareket halindeyken araçta telefonlu konuşmaktan 2 bin 167 lira, emniyet kemeri takmamaktan ise 993 lira cezai işlem uygulandı.
