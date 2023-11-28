Video Yaşam Çiftetelli çalmadı, öldüresiye dövüldü | Video
Çiftetelli çalmadı, öldüresiye dövüldü | Video

Çiftetelli çalmadı, öldüresiye dövüldü | Video

28.11.2023 | 13:02

Bursa'da bir gece kulübünde sahne alan piyanist şantör Özkan Süslerer (45), ‘çiftetelli’ çalmadığı için öldüresiye dövülmüştü. Tutuksuz yargılanan 8 sanık, ‘kasten yaralama’ suçundan takdir indirimiyle 1 yıl 5 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Olayın ardından Süslerer müzisyenliği bırakıp özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı.

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Olay, 22 Ekim 2022'de saat 00.30 sıralarında, Bursa'nın Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'ndeki Otağ Restoran'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup şahıs müzisyen Özkan Süslerer'den ikinci kez çiftetelli müziği çalmasını istedi. Süslerer, bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla müzisyen arasında tartışma çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı. Süslerer'in tartıştığı kalabalık grup, mola veren müzisyeni, gece kulübünün arka tarafında bulunan bahçede darp etti. Çalışanların fark edip araya girmesiyle, kalabalık grubun elinden kurtarılan Özkan Süslerer, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan 45 yaşındaki 3 çocuk babası Süslerer, 1 ay iş göremezlik raporu aldı.

Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı. Olaya karışa şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilerek Esence Mahallesi'nde yaşadıkları belirlendi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen U.D. (17), Sait A. (23), Volkan K. (25), Yakup A. (28), Eray B. (28), Süleyman T. (28), Barış B. (32), Ersel G. (32) ve Gökhan G. (35) gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından Mudanya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Soruşturma savcısının itirazı üzerine şüphelilerden 4'ü bir kez daha gözaltına alındı. Mudanya Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheliden Süleyman T., çıkarıldığı nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tekrar serbest bırakıldı. 2,5 ay tutuklu kalan sanık Süleyman T. de yargılama devam ederken tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

YARGILANDIKLARI MAHKEMEDE KARAR AÇIKLANDI
Mudanya Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklara 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Bu cezayı mağdurun kemikleri kırıldığı için artırarak 1 yıl 9'ar aya yükselten mahkeme, ardından da verilen cezanın faillerin geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini göz önüne alıp, 'takdir indirimi' uyguladı.

Sanıklar 1'er yıl 5'er ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezaları, 'sanıkların kişiliği göz önüne alındığında yeniden suç işlemeyeceği kanaati hasıl olduğu' gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Feci şekilde darp edilen ve müzisyenliği bırakıp güvenlik görevlisi olan Özkan Süslerer ise kararın adil olmadığını öne sürüp, itiraz edeceğini dile getirdi.

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