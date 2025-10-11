Cinayet davası esnasında adliye önüne silahla gelen 3 şahıs yakalandı | Video
Adıyaman'da, 1 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı olayın davasının görüldüğü esnada hayatını kaybeden kişinin yakınları adliye önünde araçlarında silahla yakalandı.
DAVA SIRASINDA ADLİYE ÖNÜNDE SİLAHLA YAKALANDI
Adıyaman Adliyesi'nde olayla ilgili görülen davadan dolayı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayda hayatını kaybeden M.U.'nun yakınlarının içerisinde bulunduğu araç adliye çevresinde fark edildi. Polis ekipleri durumundan şüphelendiği aracı durdurarak arama yaptı. Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 49 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere el konulurken araçta bulunan M.U, N.A. ve İ.U isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlanan 3 şahıs, Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
