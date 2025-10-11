Cinayet davası esnasında adliye önüne silahla gelen 3 şahıs yakalandı | Video 11.10.2025 | 13:01 Adıyaman'da, 1 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı olayın davasının görüldüğü esnada hayatını kaybeden kişinin yakınları adliye önünde araçlarında silahla yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, 13 Nisan 2025 tarihinde Kahta'nın Esendere Köyü'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada M.U. (46), M.U. (12) ve C.K, isimli 3 kişi yaralanmış ve yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.U., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.Adıyaman Adliyesi'nde olayla ilgili görülen davadan dolayı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayda hayatını kaybeden M.U.'nun yakınlarının içerisinde bulunduğu araç adliye çevresinde fark edildi. Polis ekipleri durumundan şüphelendiği aracı durdurarak arama yaptı. Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 49 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere el konulurken araçta bulunan M.U, N.A. ve İ.U isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlanan 3 şahıs, Adıyaman Adliyesine sevk edildi.Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.