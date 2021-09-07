Cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden Eda Nur'un son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:27
El Bab şehidi Muammer Yiğit memleketi Tokat'a uğurlandı | Video 07.09.2021 | 16:36
00:59
Su içmeye gelen çakallar, fotokapana böyle yakalandı | Video 07.09.2021 | 16:36
01:06
06:14
05:05
03:01
Magandalar tarafından darp edilen genç kız o anları anlattı | Video 07.09.2021 | 15:22
07:27
Palu davasında flaş gelişme! O isme ağırlaştırılmış müebbet hapis | Video 07.09.2021 | 15:17
01:09
Son dakika! Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 07.09.2021 | 15:17
01:43
Ankara Güvenpark'ta metro çalışması sebebiyle çukur oluştu | Video 07.09.2021 | 15:01
01:35
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu | Video 07.09.2021 | 14:52
01:57
İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu; Çok sayıda gözaltı | Video 07.09.2021 | 13:50
01:16
Kamyonetin arkasına bağladıkları atları acımasızca koşturdular | Video 07.09.2021 | 13:50
03:51
01:50
Avcılar’da karısını döven esnafa linç girişimi kamerada | Video 07.09.2021 | 13:22
00:50
03:09
İstanbul’da kadın cinayeti: Eşini öldüren koca kendi başına sıktı | Video 07.09.2021 | 13:18
04:42
Motokurye gibi davranan şahısların oto hırsızlık teşebbüsü kamerada | Video 07.09.2021 | 11:46
00:44
01:41
Tavukların boynuna sarılan kedi görenleri gülümsetti | Video 07.09.2021 | 11:15
Ankara'da tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Eda Nur Kaplan'ın, tecavüze uğradığı gece ablası Güler Kaplan'la çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.