Çorlu’da kiracıdan ev sahibi anne ve kızına biber gazlı saldırı! Hastanelik oldular... | Video
Tekirdağ Çorlu’da kiracı ve ev sahibi tartışmasında biber gazı kullanıldı. Kiracısının saldırısına uğrayan anne ve kızı hastanelik oldu.
Yüzlerine gelen biber gazı nedeniyle fenalık geçiren anne ve kızı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şikayet üzerine gözaltına alınan M.K.'nin ifadesi alındı.
