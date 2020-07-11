Video Yaşam Çorum'da takla atan zırhlı ticari araçtan savrulan altınlar aranıyor | Video

Çorum'da takla atan zırhlı ticari araçtan savrulan altınlar aranıyor | Video

Çorum'da takla atan zırhlı ticari araçtan savrulan altınlar aranıyor | Video
11.07.2020 | 17:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çorum'da takla atan zırhlı ticari araçtan savrulan altınlar aranıyor | Video 02:38
Çorum'da takla atan zırhlı ticari araçtan savrulan altınlar aranıyor | Video 11.07.2020 | 17:12
İstanbul'da koronavirüs salgını yok sayılarak eğlence düzenlenen tekneye baskın | Video 00:14
İstanbul'da koronavirüs salgını yok sayılarak eğlence düzenlenen tekneye baskın | Video 11.07.2020 | 16:59
Son Dakika: İstanbul Göktürk'te yangın paniği | Video 00:29
Son Dakika: İstanbul Göktürk'te yangın paniği | Video 11.07.2020 | 14:46
Bursa'da cezaevinden çıkan çıkar çıkmaz 3 anaokulu daha soyan hırsız kamerada | Video 02:51
Bursa'da cezaevinden çıkan çıkar çıkmaz 3 anaokulu daha soyan hırsız kamerada | Video 11.07.2020 | 14:46
İzmir'de maske takmayanların şok açıklamaları 'Pes' dedirtti | Video 03:56
İzmir'de maske takmayanların şok açıklamaları 'Pes' dedirtti | Video 11.07.2020 | 12:59
Son Dakika: İstanbul Arnavutköy'de inşaatta küçük çocuk skandalı | Video 00:11
Son Dakika: İstanbul Arnavutköy'de inşaatta küçük çocuk skandalı | Video 11.07.2020 | 11:53
İstanbul Kağıthanedeki kan donduran cinayet anı kamerada | Video 00:59
İstanbul Kağıthanedeki kan donduran cinayet anı kamerada | Video 11.07.2020 | 11:45
Son Dakika Haberi: İstanbul Bebek'teki skandal yat partisine polis baskınında şok görüntüler | Video 08:23
Son Dakika Haberi: İstanbul Bebek'teki skandal yat partisine polis baskınında şok görüntüler | Video 11.07.2020 | 10:31
İkinci el araçlarda 'Oto ekspertiz' 'Pert araç' hilesine flaş Yargıtay kararı | Video 06:19
İkinci el araçlarda 'Oto ekspertiz' 'Pert araç' hilesine flaş Yargıtay kararı | Video 11.07.2020 | 10:12
Son Dakika: İstanbul'da cinsel organını gösteren sapık taksici olayında flaş gelişme | Video 02:29
Son Dakika: İstanbul'da cinsel organını gösteren sapık taksici olayında flaş gelişme | Video 11.07.2020 | 10:04
İstanbul 'da girdiği iş yerinde 'portakal suyu' sıkıp içen pişkin hırsız kamerada | Video 04:36
İstanbul 'da girdiği iş yerinde 'portakal suyu' sıkıp içen pişkin hırsız kamerada | Video 11.07.2020 | 09:53
Çamlıca Camii'nde Ayasofya Camii sevinci | Video 02:09
Çamlıca Camii'nde Ayasofya Camii sevinci | Video 11.07.2020 | 08:59
İzmir Konak Meydanı'nında Ayasofya için şükür namazı kılındı | Video 03:32
İzmir Konak Meydanı'nında Ayasofya için şükür namazı kılındı | Video 11.07.2020 | 08:58
Son Dakika: Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Video 03:12
Son Dakika: Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Video 11.07.2020 | 08:58
Son Dakika: Rubato Grubu’nun solisti Özer Arkun'un darp ettiği genç kızın avukatından flaş 'ağır suç' açıklama | Video 02:30
Son Dakika: Rubato Grubu’nun solisti Özer Arkun'un darp ettiği genç kızın avukatından flaş 'ağır suç' açıklama | Video 10.07.2020 | 15:37
Son Dakika: TOKİ kura çekilişleri devam ediyor! 2020 TOKİ isim listesi açıklanıyor 01:06
Son Dakika: TOKİ kura çekilişleri devam ediyor! 2020 TOKİ isim listesi açıklanıyor 10.07.2020 | 13:21
Son Dakika: İstanbul'da vatandaşlara cinsel organını gösteren sapık taksici olayında flaş gelişme | Video 02:29
Son Dakika: İstanbul'da vatandaşlara cinsel organını gösteren sapık taksici olayında flaş gelişme | Video 10.07.2020 | 13:55
İzmir'de ölüm dehşetine şahit olan vatandaşın yaşadığı şok kamerada | Video 02:11
İzmir'de ölüm dehşetine şahit olan vatandaşın yaşadığı şok kamerada | Video 10.07.2020 | 13:56
Son Dakika Haberi: İstanbul'da cinsel organını çıkartarak gösteren sapık taksici kamerada | Video 00:21
Son Dakika Haberi: İstanbul'da cinsel organını çıkartarak gösteren sapık taksici kamerada | Video 10.07.2020 | 13:46
Türkiye'nin konuştuğu skandal görüntülerdeki polislere kafa tutan zanlılarla ilgili flaş gelişme | Video 00:15
Türkiye'nin konuştuğu skandal görüntülerdeki polislere kafa tutan zanlılarla ilgili flaş gelişme | Video 10.07.2020 | 11:19

Çorum'da bir kuyumcuya ait altınları taşıyan zırhlı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra takla atarak tarlaya uçtu. Sürücü ve güvenlik görevlisinin yaralandığı kazada zırhlı araçtan çevreye saçılan altınlardan bir miktar kayboldu. Jandarma ekipleri miktarı açıklanmayan altınlar için dedektör yardımıyla arama başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün öğlen saatlerinde Çorum-Sungurlu karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Atın taşıyan zırhlı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce elektrik direğine çarptı, ardından takla atarak tarlaya uçtu. İsmi açıklanmayan sürücü ve güvenlik görevlisinin yaralandığı kazada zırhlı araçtan çevreye altınlar saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevreye saçılan altında ise toplandı. Kaza yapan zırhlı araç da çekici ile olay yerinden hemen kaldırıldı.


KAYIP ALTINLAR ARANIYOR
Kaza yapan zırhlı araçtan çevreye saçılan altınlar arasında kayıp olduğu belirlendi. Kaza yeri şeritle çevrilirken kimse yaklaştırılmadı. İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaybolduğu belirtilen ve miktarı açıklanmayan altınlar dedektör yardımıyla aranıyor. Ekipler, otların arasını dedektörle tarıyor, kazaya tanık olanların da ifadelerine başvuruyor.


Kazanın olduğu bölgede bağ evi bulunan Nacmi Kurt (72) "Ben Sungurlu İlçe merkezinde oturuyorum. Bağ evimin hemen karşısına içi altın dolu bir aracın uçtuğu söylendi. Çok şaşırdım. Şuan ona bakmaya geldim" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA