Video Yaşam Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: 'Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin' | Video
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: 'Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin' | Video

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: 'Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin' | Video

28.11.2025 | 10:22

Bahçelievler’de bir binaya giren 2 kadın dairenin kapısını yoklamaya başladı. Kadınlardan biri merdiveni diğeri de kapıyı kontrol ettiği sırada uzaktan güvenlik kamerasına bağlanan ev sahibi 2 kişinin dairenin kapısının önünde beklediğini fark etti. Kameradan kadınlara seslenen ev sahibi, ,'Kime baktınız kime', 'Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin' diyerek tepki gösterdi. Neye uğradığını şaşıran kadınlar binadan ayrıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta bulunan bir binaya giren 2 kadın, daire kapılarını kontrol etmeye başladı. Kadınlardan biri gözcülük yaparak merdivenleri kontrol ederken diğeri de bir dairenin kapısını açmaya çalıştı. Bu sırada uzaktan güvenlik kamerasına bağlanan ev sahibi, kapısının önünde şüpheli hareketler yapan kadınlar olduğunu fark etti. Kameradan kadınlara seslenen ev sahibi, 'Kime baktınız kime', 'Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin' diyerek 2 kişiye tepki gösterdi. Neye uğradığını şaşıran kadınlar binadan ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: ’Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin’ | Video 00:47
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: 'Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin' | Video 28.11.2025 | 10:22
Hatay’da piyasa değeri 4 milyon 372 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:42
Hatay'da piyasa değeri 4 milyon 372 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi | Video 28.11.2025 | 09:29
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:01
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.11.2025 | 08:57
Alkollü müşteri, akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti | Video 02:13
Alkollü müşteri, akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti | Video 28.11.2025 | 08:31
Bayrampaşa’da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarptı: 3 yaralı | Video 03:32
Bayrampaşa’da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarptı: 3 yaralı | Video 28.11.2025 | 08:31
Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı’nı yalnız bırakmadı! Karşılaşmayı tribünden takip etti 04:00
Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı yalnız bırakmadı! Karşılaşmayı tribünden takip etti 28.11.2025 | 01:13
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Gençliğe Hitabe’ sorusu! Bakın yarışmacı ne karar verdi! 04:19
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Gençliğe Hitabe’ sorusu! Bakın yarışmacı ne karar verdi! 27.11.2025 | 22:15
Esra Erol’da evlenme vaadiyle dolandırıldığını açıkladı! Canlı yayında gergin hesaplaşma! 02:23
Esra Erol’da evlenme vaadiyle dolandırıldığını açıkladı! Canlı yayında gergin hesaplaşma! 27.11.2025 | 21:44
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı! 01:10
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı! 27.11.2025 | 21:38
Diyarbakır’da lise öğrencisi genç kız sokak ortasında darp edildi... Görüntülerini paylaştılar! 00:06
Diyarbakır'da lise öğrencisi genç kız sokak ortasında darp edildi... Görüntülerini paylaştılar! 27.11.2025 | 15:43
İstanbul Gaziosmanpaşa’da öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi 05:00
İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi 27.11.2025 | 14:14
Mardin’de Kaya ailesinin gizemli ölümünde son dakika gelişmesi! 01:29
Mardin'de Kaya ailesinin gizemli ölümünde son dakika gelişmesi! 27.11.2025 | 13:55
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? 02:19
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? 27.11.2025 | 13:41
Bursa’da ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs alevlere teslim oldu 06:43
Bursa'da ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs alevlere teslim oldu 27.11.2025 | 11:43
Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü, 1 yaralı 05:16
Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü, 1 yaralı 27.11.2025 | 11:23
Beyoğlu’nda hafriyat kamyonu kaldırıma çıktı, demir dubayı yerinden sökerek dükkanın içine böyle fırlattı 00:26
Beyoğlu’nda hafriyat kamyonu kaldırıma çıktı, demir dubayı yerinden sökerek dükkanın içine böyle fırlattı 27.11.2025 | 11:13
Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi 02:43
Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi 27.11.2025 | 11:08
İstanbul Ataşehir’de trafik tartışmasında keserli saldırı 01:20
İstanbul Ataşehir'de trafik tartışmasında keserli saldırı 27.11.2025 | 11:03
İstanbul’da düzenlenen operasyonda 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi 01:03
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi 27.11.2025 | 10:48
İstanbul Güngören’de bıçaklanan lise öğrencisi; Bunu yapanlar okul arkadaşlarım 02:37
İstanbul Güngören'de bıçaklanan lise öğrencisi; Bunu yapanlar okul arkadaşlarım 27.11.2025 | 10:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY