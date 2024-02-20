Video Yaşam Daltonlar Çetesi’ne yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 14’e yükseldi | Video
Daltonlar Çetesi’ne yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 14’e yükseldi | Video

Daltonlar Çetesi’ne yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 14’e yükseldi | Video

20.02.2024 | 06:04

Kırmızı bültenle aranan ve 'Can Dalton' takma adını kullanan Beratcan Gökdemir'in liderliğini yaptığı 'Daltonlar Çetesi'ne yönelik 2 ayrı operasyonda tutuklu sayısı 14’e yükseldi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen, 'Can Dalton' olarak bilinen Beratcan Gökdemir'in liderliğini yaptığı suç örgütünü çökertmeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, suç örgütünün İzmir'de gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili, örgüte maddi destek sağlayan, örgütle birlikte hareket eden ve örgütü suça teşvik ettiği tespit edilen şüphelilerin adresleri belirlendi. 16 Şubat günü İzmir merkezli Kütahya ve İstanbul illerinde 11 ev, 1 iş yeri ve 2 araca yönelik gerçekleştirilen 2. dalga operasyonlarında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütüne ve diğer mafya yapılanmalarına silah sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik, Dikili Torbalı ve Menemen ilçelerinde de operasyon yapıldı. Bu operasyonda da 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Suç örgütüne yönelik gerçekleşen operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 14 tabanca, 6 av tüfeği, 8 tabanca sürgüsü, 3 tetik mekanizması, 4 tabanca namlusu, 2 tabanca gövdesi, 1 tabanca kabzası, 4 tüfek namlusu, 1 tüfek kabzası, 328 fişek, 13 şarjör, 66 adet kartuş, 15,68 gram esrar maddesi ve 59 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TUTUKLU SAYISI 14'E YÜKSELDİ
Beratcan Gökdemir'in elebaşılığını yaptığı 'Daltonlar' adı verilen suç örgütüne yönelik operasyonların birinci dalgasında, 16 Aralık 2023'te İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2 kişinin otomobilde elleri bağlı ve ağızları bantlı darbedilerek yağmalanması olayını da gerçekleştirdikleri öne sürülmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen Kafes-41 operasyonlarıyla 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, 61 şüphelinin yakalandığını bildirmişti. Aralık ayında aynı suç örgütüne yönelik birinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Operasyonların ikinci ayağında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç örgütüne yönelik düzenlenen iki operasyonun sonucunda tutuklu sayısı toplamda 14'e yükselmiş oldu.

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