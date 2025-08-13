Video Yaşam Damperi açık kamyon, trafik ışıklarına böyle çarptı | Video
Damperi açık kamyon, trafik ışıklarına böyle çarptı | Video

Damperi açık kamyon, trafik ışıklarına böyle çarptı | Video

13.08.2025 | 10:30

Elazığ'da damperi açık unutulan kamyon, önce trafik ışıklarına çarptı, ardından olay yerinden kaçtı.

Olay, Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damperi açık seyir halinde olan kamyon önce trafik ışıklarına çarptı ardından açık kalan damperi indirerek olay yerinden kaçtı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
