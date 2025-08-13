Damperi açık kamyon, trafik ışıklarına böyle çarptı | Video 13.08.2025 | 10:30 Elazığ'da damperi açık unutulan kamyon, önce trafik ışıklarına çarptı, ardından olay yerinden kaçtı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damperi açık seyir halinde olan kamyon önce trafik ışıklarına çarptı ardından açık kalan damperi indirerek olay yerinden kaçtı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.