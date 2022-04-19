Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş esnekliğiyle yine sınırları zorladı! Yaptığı hareketle ağızları açık bıraktı | Video

Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan ve oyunculuğu bırakıp yogaya merak saran 45 yaşındaki Zeynep Tokuş 6 senedir yoga yapıyor. Esnekliğiyle her paylaşımında şaşırtan Zeynep Tokuş son olarak tek elinin üstünde dururken bir yandan da kahve içmeye çalıştı.