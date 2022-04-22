Video Yaşam Denetimine takıldığı jandarma, hayvanlarını buldu | Video
Denetimine takıldığı jandarma, hayvanlarını buldu | Video

Denetimine takıldığı jandarma, hayvanlarını buldu | Video

22.04.2022 | 10:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Nisan 2022 Cuma atv izle! 10:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Nisan 2022 Cuma atv izle! 22.04.2022 | 10:57
Şiddetli fırtınaya dayanamayan caminin çatısı böyle uçtu | Video 00:35
Şiddetli fırtınaya dayanamayan caminin çatısı böyle uçtu | Video 22.04.2022 | 10:51
Bursa’da kavga anı kamerada: Sürücüler birbirine girdi, trafikte yol boks ringine döndü | Video 02:58
Bursa'da kavga anı kamerada: Sürücüler birbirine girdi, trafikte yol boks ringine döndü | Video 22.04.2022 | 10:28
Namaz kılma bahanesiyle girdiği camide mikrofonu çaldı! O anlar kamerada | Video 05:34
Namaz kılma bahanesiyle girdiği camide mikrofonu çaldı! O anlar kamerada | Video 22.04.2022 | 10:21
Sürücüler trafikte birbirine girdi, ortalık boks ringine döndü | Video 02:58
Sürücüler trafikte birbirine girdi, ortalık boks ringine döndü | Video 22.04.2022 | 10:28
Denetimine takıldığı jandarma, hayvanlarını buldu | Video 01:17
Denetimine takıldığı jandarma, hayvanlarını buldu | Video 22.04.2022 | 10:17
Okula girip saz çaldı! Yakalanan hırsız tutuklandı | Video 01:29
Okula girip saz çaldı! Yakalanan hırsız tutuklandı | Video 22.04.2022 | 10:13
İstanbul’da 34 ton kaçak içki ele geçirildi! | Video 01:28
İstanbul’da 34 ton kaçak içki ele geçirildi! | Video 22.04.2022 | 09:52
Artvin’de iki katlı ev yanarak küle döndü | Video 00:55
Artvin’de iki katlı ev yanarak küle döndü | Video 22.04.2022 | 09:53
Trafik magandalarına ceza yağdı. 4 magandaya 44 bin 870 lira ceza | Video 04:33
Trafik magandalarına ceza yağdı. 4 magandaya 44 bin 870 lira ceza | Video 22.04.2022 | 09:52
Operasyonla ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon lira | Video 00:48
Operasyonla ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon lira | Video 22.04.2022 | 09:52
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı pikap evin bahçesine uçtu! Pikabın devirdiği iki ağaç faciayı önledi | Video 01:49
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı pikap evin bahçesine uçtu! Pikabın devirdiği iki ağaç faciayı önledi | Video 22.04.2022 | 09:51
Esenyurt’ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın | Video 03:02
Esenyurt'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın | Video 22.04.2022 | 08:58
Beykoz’da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada | Video 00:26
Beykoz’da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada | Video 22.04.2022 | 08:58
Bu bayram yaşlılarınızı ziyaret edin, onlara doya doya sarılın 45:27
"Bu bayram yaşlılarınızı ziyaret edin, onlara doya doya sarılın" 22.04.2022 | 08:59
Tartıştığı anneannesini elleriyle boğdu | Video 01:06
Tartıştığı anneannesini elleriyle boğdu | Video 22.04.2022 | 08:41
Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı | Video 03:07
Tartıştığı karısını vurdu, yakalanacağını anlayınca kendi kafasına sıktı | Video 22.04.2022 | 08:28
Trabzon’da Azeri koca dehşeti! Boşanmak isteyen eşinin kafasına sıktı | Video 01:07
Trabzon'da Azeri koca dehşeti! Boşanmak isteyen eşinin kafasına sıktı | Video 22.04.2022 | 08:28
İstanbul’da liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01:46
İstanbul'da liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 22.04.2022 | 08:28
Esenyurt’ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın | Video 03:02
Esenyurt'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın | Video 22.04.2022 | 08:29

Kartepe İlçesi Şirinsulhiye Mahallesi'nde ikamet eden ve 2 büyükbaş hayvanını kaybedince aramaya çıkan Sırlı Başkurt, Jandarma denetimine takıldı. Jandarma ekiplerine  “Beni denetime tutuyorsunuz ama hayvanlarım kayıp”  demesi ile vatandaşa yardımcı olan ekipler,  yaklaşık 2 saat sonra kayıp hayvanları bularak sahibine teslim etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kartepe İlçesi Şirinsulhiye Mahallesi sakinlerinden olan Sırlı Başkurt, önceki gün saat 14:30 sularında açık alanda bağladığı 2 büyükbaş hayvanını kaybetti. Başkurt, telaşlanarak çevrede hayvanlarını aramaya başladı. Bu esnada o mevkide rutin denetimlerde bulunan Jandarma ekiplerine takılan ve aceleci davranarak "Komutanım siz beni burada denetime tutuyorsunuz ama benim hayvanlarım kayıp onları arıyorum" dedi.

Durumu öğrenen jandarma ekipleri de detaylı bilgi aldıktan sonra bölgede arama çalışması başlattı. Kendi başına arama çalışmalarını sürdüren Başkurt, çevrede hayvanlarına ulaşamayınca, umudunu keserek eve döndü. Ancak 2 saat sonra Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kartepe İlçe Jandarma Ekipleri'nden telefon geldi. Her iki hayvanın da Sarımeşe tren yolu yakınlarında dolaşırken bulunduğu bildirildi. Hayvanlarını teslim alan Başkurt, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA