Denetimine takıldığı jandarma, hayvanlarını buldu | Video

Kartepe İlçesi Şirinsulhiye Mahallesi'nde ikamet eden ve 2 büyükbaş hayvanını kaybedince aramaya çıkan Sırlı Başkurt, Jandarma denetimine takıldı. Jandarma ekiplerine “Beni denetime tutuyorsunuz ama hayvanlarım kayıp” demesi ile vatandaşa yardımcı olan ekipler, yaklaşık 2 saat sonra kayıp hayvanları bularak sahibine teslim etti.

Kartepe İlçesi Şirinsulhiye Mahallesi sakinlerinden olan Sırlı Başkurt, önceki gün saat 14:30 sularında açık alanda bağladığı 2 büyükbaş hayvanını kaybetti. Başkurt, telaşlanarak çevrede hayvanlarını aramaya başladı. Bu esnada o mevkide rutin denetimlerde bulunan Jandarma ekiplerine takılan ve aceleci davranarak "Komutanım siz beni burada denetime tutuyorsunuz ama benim hayvanlarım kayıp onları arıyorum" dedi.

Durumu öğrenen jandarma ekipleri de detaylı bilgi aldıktan sonra bölgede arama çalışması başlattı. Kendi başına arama çalışmalarını sürdüren Başkurt, çevrede hayvanlarına ulaşamayınca, umudunu keserek eve döndü. Ancak 2 saat sonra Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kartepe İlçe Jandarma Ekipleri'nden telefon geldi. Her iki hayvanın da Sarımeşe tren yolu yakınlarında dolaşırken bulunduğu bildirildi. Hayvanlarını teslim alan Başkurt, jandarma ekiplerine teşekkür etti.