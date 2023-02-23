Video Yaşam Deniz kumu sanıldı, kılcal damarlardan yüzeye çıkan sitrik kil olduğu anlaşıldı | Video
Deniz kumu sanıldı, kılcal damarlardan yüzeye çıkan sitrik kil olduğu anlaşıldı | Video

Deniz kumu sanıldı, kılcal damarlardan yüzeye çıkan sitrik kil olduğu anlaşıldı | Video

23.02.2023 | 14:57

Hatay İskenderun'da depremin ardından deniz kumu olduğu düşünülen toprağın, fay hatlarındaki kılcal çatlaklardan yüzeye çıkan sitrik kil olduğunu anlaşıldı.

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