Video Yaşam Denizli’de boş arazide battaniyeye sarılmış kadın cesedi bulundu | Video
Denizli’de boş arazide battaniyeye sarılmış kadın cesedi bulundu | Video

Denizli’de boş arazide battaniyeye sarılmış kadın cesedi bulundu | Video

11.10.2022 | 23:48

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Denizli’de yolda giden vatandaşlar, battaniyeye sarılıp yol kenarındaki boş araziye atılı vaziyette kadın cesedi buldu. Kimliği belirlenmeyen kadının bulunduğu yerde ekipler detaylı çalışma gerçekleştirdi.

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Olay; Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolda giden vatandaşlar, arazide sarılı haldeki battaniyeyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, battaniyeyi açtığında 30'lu yaşlarda bir kadın cesedi olduğunu gördü. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri alanda detaylı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonrasında üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEME ALINDI
Yolun giriş çıkışındaki ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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