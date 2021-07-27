Denizli'de camiye boyalı saldırı | Video

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde bir camiye kimliği belirsiz kişilerce boyalı saldırı düzenlendi. Hain saldırıyı cemaat büyük tepki gösterdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Keskin Camii'nde meydana gelen olay akşam namazına gelen cemaatin camiye gelmesiyle ortaya çıktı. Kimliği henüz tespit edilemeyen saldırganlar, halı, klima, duvar ve tablolara mavi ve beyaz yağlı boya dökerek tahrip etti, avize ve havalandırma cihazlarına da zarar verdi.

BELEDİYE VE CEMAAT SEFERBER OLDU

Akşam nazmı için camiye gelen cemaat durumu fark eder etmez, emniyet güçlerine bilgi verilirken yaşanan olaya tepki gösterdiler. Olay yerine gelen Pamukkale Belediyesi temizlik ekipleri ve mahalle sakinleri camiyi temizledi. Polis ise olayı gerçekleştirenleri bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Yaşananlara isyan eden Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakar, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Allah'ın evine yapılan bu çirkin saldırıya çirkin karşı hangi söz yeterli olur! Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin hangi amaca hizmet ettiğini de anlamak çok zor. Ciğerim parçalandı, yüreğim dağlandı. Hayatımda böyle bir ahlaksızlıkla karşı karşıya kaldık. Bir an önce saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunup adaletin karşısına çıkarılmasını istiyorum. Bu ve buna benzer ibadethanelere yapılan tüm saldırıları kınıyor ve bir daha yaşanmamasını diliyorum." diye konuştu.