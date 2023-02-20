Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı | Video 20.02.2023 | 12:59 Hatay’da depremde hayatını kaybeden Ayşegül Çin’in enkaz altından vasiyeti çıktı. Çin'in vasiyetinde; "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları Hac ve Umre için kullanmasını isterim” yazıyordu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ayşegül Çin ve annesi Meryem Çin Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki Süleyman Mutlu Apartmanı'nda birlikte yaşıyorlardı. Ayşegül ve annesi 14 gün önce meydana gelen depremde yaşadıkları evin yıkılmasıyla hayatlarını kaybetti. Depremin ilk gününden itibaren yıkılan binada çalışma yapan Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri enkaz altında buldukları Ayşegül Çin'e ait altınları, kardeşi Hüseyin Çine teslim etti. Bekar olduğu öğrenilen Ayşegül Çin'in, altınların bulunduğu çantanın içine sanki öleceğini bilirmişcesine bir de vasiyet notu bıraktığı görüldü. Ayşegül Çin'in vasiyetinde; "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları Hac ve Umre için kullanmasını isterim" yazıyordu.

Altınları ve bir miktar dövizi, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi gönüllüsü Ayfer Şen'den teslim alan kardeş Hüseyin Çin, annesi ve ablasını kast ederek, "Bu dünyaya ait değillerdi, altınlar ağabeyimin çocuklarına gidecek" dedi.

Öte yandan, Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi geçtiğimiz günlerde aynı binanın enkazından 38. saatte Eymen'i 43. saatte ise Eymen'in annesi Fetiye Ekizoğlu'nu çıkarmıştı. Aynı ekip daha sonra binanın enkazından 30 bin 500 dolar para ve ziynet eşyasına da bularak güvenlik güçlerine teslim etmişti.