Video Yaşam Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı | Video
Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı | Video

Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı | Video

20.02.2023 | 12:59

Hatay’da depremde hayatını kaybeden Ayşegül Çin’in enkaz altından vasiyeti çıktı. Çin'in vasiyetinde; "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları Hac ve Umre için kullanmasını isterim” yazıyordu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ayşegül Çin ve annesi Meryem Çin Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki Süleyman Mutlu Apartmanı'nda birlikte yaşıyorlardı. Ayşegül ve annesi 14 gün önce meydana gelen depremde yaşadıkları evin yıkılmasıyla hayatlarını kaybetti. Depremin ilk gününden itibaren yıkılan binada çalışma yapan Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri enkaz altında buldukları Ayşegül Çin'e ait altınları, kardeşi Hüseyin Çine teslim etti. Bekar olduğu öğrenilen Ayşegül Çin'in, altınların bulunduğu çantanın içine sanki öleceğini bilirmişcesine bir de vasiyet notu bıraktığı görüldü. Ayşegül Çin'in vasiyetinde; "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları Hac ve Umre için kullanmasını isterim" yazıyordu.
Altınları ve bir miktar dövizi, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi gönüllüsü Ayfer Şen'den teslim alan kardeş Hüseyin Çin, annesi ve ablasını kast ederek, "Bu dünyaya ait değillerdi, altınlar ağabeyimin çocuklarına gidecek" dedi.

Öte yandan, Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi geçtiğimiz günlerde aynı binanın enkazından 38. saatte Eymen'i 43. saatte ise Eymen'in annesi Fetiye Ekizoğlu'nu çıkarmıştı. Aynı ekip daha sonra binanın enkazından 30 bin 500 dolar para ve ziynet eşyasına da bularak güvenlik güçlerine teslim etmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı | Video 06:09
Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı | Video 20.02.2023 | 12:59
‘Beni özel hastaneye götürmeyin’ demişti: Hatay’daki depremzededen haber var | Video 01:28
‘Beni özel hastaneye götürmeyin’ demişti: Hatay’daki depremzededen haber var | Video 20.02.2023 | 12:52
Ters yöne giren sürücü kendini uyaran motosikletlilere baltayla saldırdı | Video 02:52
Ters yöne giren sürücü kendini uyaran motosikletlilere baltayla saldırdı | Video 20.02.2023 | 11:09
Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi | Video 03:00
Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi | Video 20.02.2023 | 10:47
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yardım edin çığlıkları yürekleri dağladı | Video 01:41
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! "Yardım edin" çığlıkları yürekleri dağladı | Video 20.02.2023 | 10:47
KKTC’li voleybol takımı afette hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:28
KKTC’li voleybol takımı afette hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.02.2023 | 10:43
Yabancı uzmanlar iki büyük depremi analiz etti! Yeryüzünün yerinden oynadığı gün | Video 05:25
Yabancı uzmanlar iki büyük depremi analiz etti! "Yeryüzünün yerinden oynadığı gün" | Video 20.02.2023 | 10:30
Hatay’ın Samandağ ilçesinde kilometrelerce yol ikiye bölündü | Video 02:11
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kilometrelerce yol ikiye bölündü | Video 20.02.2023 | 09:45
Osmaniye’de konteyner evler kurulmaya başlandı | Video 03:31
Osmaniye’de konteyner evler kurulmaya başlandı | Video 20.02.2023 | 09:29
Hatay’da yarıkların oluştuğu 3 kilometrelik yol çöktü | Video 07:22
Hatay'da yarıkların oluştuğu 3 kilometrelik yol çöktü | Video 20.02.2023 | 08:29
Kahramanmaraş depreminde, şehit oğlunun adının yaşatıldığı apartmanda hayatını kaybetti | Video 04:02
Kahramanmaraş depreminde, şehit oğlunun adının yaşatıldığı apartmanda hayatını kaybetti | Video 20.02.2023 | 08:22
Yarım kalan hikayeler mezarlara yansıdı! Depremde ölenlerin mezarları yürekleri burktu | Video 04:57
Yarım kalan hikayeler mezarlara yansıdı! Depremde ölenlerin mezarları yürekleri burktu | Video 20.02.2023 | 08:22
AFAD, kar nedeniyle mahsur kalan hastaları böyle kurtardı | Video 04:36
AFAD, kar nedeniyle mahsur kalan hastaları böyle kurtardı | Video 19.02.2023 | 15:26
Malatya’da depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:01
Malatya’da depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 19.02.2023 | 15:26
Deprem anında dikkat çeken mavi ışıklar kamerada | Video 00:55
Deprem anında dikkat çeken mavi ışıklar kamerada | Video 19.02.2023 | 16:45
Hatay Samandağ Stadyumuna kurulan çadırkent böyle görüntülendi | Video 02:53
Hatay Samandağ Stadyumuna kurulan çadırkent böyle görüntülendi | Video 19.02.2023 | 15:26
Depremin şiddeti avize dükkanındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 03:17
Depremin şiddeti avize dükkanındaki güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 19.02.2023 | 15:26
4 katlı avize dükkanının sahibi: Binamızı iyi denetledik, iyi malzeme kullandık. Çok şükür binamız ayakta | Video 03:54
4 katlı avize dükkanının sahibi: "Binamızı iyi denetledik, iyi malzeme kullandık. Çok şükür binamız ayakta" | Video 19.02.2023 | 14:45
Deprem mezarlıkları da vurdu, onlarca mezar tahrip oldu | Video 02:14
Deprem mezarlıkları da vurdu, onlarca mezar tahrip oldu | Video 19.02.2023 | 15:26
Depremde yerle bir olan Samandağ’ın son durumu böyle görüntülendi | Video 02:44
Depremde yerle bir olan Samandağ'ın son durumu böyle görüntülendi | Video 19.02.2023 | 12:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA