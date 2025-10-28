Depreme canlı yayında yakalandı, panik anları kendi kamerasına yansıdı | Video 28.10.2025 | 09:02 Balıkesir Sındırgı’da 6,1 şiddetinde yaşanan depreme yayın esnasında yakalanan bir platform yayıncısının paniği kameralara yansıdı. Korkuyla masanın altına saklanan yayıncı panikle annesini aradı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 şiddetinde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. İzmir'de yaşadığı öğrenilen bir yayıncı, internette yayın yaptığı esnada depreme yakalandı. Depremin şiddetiyle sallanan yayıncının panikle masanın altına saklanması kendi kamerasına yansıdı. Ana deprem sonrası sarsıntının bitmesinin ardından masanın altından çıkan yayıncının annesini aradığı ve "çok sallandık" dediği de görüldü.