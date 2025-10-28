Depreme okey oynarken yakalandılar! O anlar kamerada | Video 28.10.2025 | 09:02 Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğünde depremde Bursa’da da hissedildi. Yaşanan depreme kahvehanede okey oynarken yakalananların kimi kaçtı, kimi ise bırakıp masayı terk etmek istemedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedildi. Bursa'da da depreme kahvehanede okey oynarken yakalananlar, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Kimi korku ile masadan kalkıp dışarı çıkarken, kimi ise masayı terk etmedi. Yaşanan o anlar, ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.