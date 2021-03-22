Devlet büyüttü okuttu gelin etti | Video

Yuvada yetişip memur olan Nurşen Oral’ın erkek arkadaşına şart koştuğu ‘Bana babalığı devlet yaptı. Ailen beni devletten istesin’ dileği yerine getirildi. Damat adayının ailesi Nurşen’i sosyal hizmetler müdürü Özer’den istedi.