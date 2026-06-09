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Devrilen kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada | Video

Devrilen kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu: O anlar kamerada | Video

09 Haziran 2026 15:59

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde freni boşalması neticesinde devrilerek metrelerce sürüklenen kamyonun sürücüsü yaralandı. Okul servisine binmek için yola çıkan öğrencinin ise saniyelerle kamyonun altında kalmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

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Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu-İnebolu karayolu Taşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Ö. idaresindeki kamyon, freninin boşalması neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralı, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAMYONUN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU
Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, okul servisine binmek için yola çıkan bir öğrencinin devrilerek sürüklenen kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü. Evinin bahçesinden çıkacağı sırada devrilen kamyonun üzerine doğru sürüklendiğini gören çocuk koşarak uzaklaşıyor. Kazadan 30 saniye sonra ise çocuğun bineceği öğrenci servisi olay yerine geliyor.
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