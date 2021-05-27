Video Yaşam Didim'de korkunç cinayet, defalarca bıçaklanan genç feci şekilde can verdi | Video

Didim'de korkunç cinayet, defalarca bıçaklanan genç feci şekilde can verdi | Video

Didim'de korkunç cinayet, defalarca bıçaklanan genç feci şekilde can verdi | Video
27.05.2021 | 19:37

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Aydın'ın Didim ilçesinde iddiaya göre bir kişi kız kardeşi ile görüşen şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Korkunç cinayet güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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