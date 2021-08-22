Video Yaşam Direksiyona geçen çocuk sürücü, ortalığı birbirine kattı | Video

Direksiyona geçen çocuk sürücü, ortalığı birbirine kattı | Video

Direksiyona geçen çocuk sürücü, ortalığı birbirine kattı | Video
22.08.2021 | 15:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tiktok videosu çekerken çatıdan düşen Kübra, toprağa verildi | Video 01:24
Tiktok videosu çekerken çatıdan düşen Kübra, toprağa verildi | Video 22.08.2021 | 17:04
Taliban’dan kaçan Firuze İki çocuğum öldürüldü, ülkemize dönmek istemiyoruz | Video 06:00
Taliban'dan kaçan Firuze "İki çocuğum öldürüldü, ülkemize dönmek istemiyoruz" | Video 22.08.2021 | 16:23
Çocukları salçaya taş attığı iddiasıyla böyle dövdü | Video 03:55
Çocukları salçaya taş attığı iddiasıyla böyle dövdü | Video 22.08.2021 | 16:23
Damat çıldırdı! Bahşiş almak için koşan çocuğu böyle korkuttu | Video 00:37
Damat çıldırdı! Bahşiş almak için koşan çocuğu böyle korkuttu | Video 22.08.2021 | 15:54
Direksiyona geçen çocuk sürücü, ortalığı birbirine kattı | Video 02:35
Direksiyona geçen çocuk sürücü, ortalığı birbirine kattı | Video 22.08.2021 | 15:54
70 yaşındaki yolcu, otobüs şoförüne bıçakla saldırdı | Video 00:37
70 yaşındaki yolcu, otobüs şoförüne bıçakla saldırdı | Video 22.08.2021 | 15:45
Alaçatı’da dehşet! Gece kulübü önünde bıçaklanan genç hayatını kaybetti | Video 01:53
Alaçatı'da dehşet! Gece kulübü önünde bıçaklanan genç hayatını kaybetti | Video 22.08.2021 | 15:32
Yamaç paraşütünde hamburger pişirip yediler | Video 02:27
Yamaç paraşütünde hamburger pişirip yediler | Video 22.08.2021 | 15:19
Beyşehir Gölü’nde tur teknelerinin günbatımı gezileri ilgi çekiyor | Video 06:10
Beyşehir Gölü’nde tur teknelerinin günbatımı gezileri ilgi çekiyor | Video 22.08.2021 | 14:46
Çekmeköy’de yüzlerce modifiye araç böyle görüntülendi | Video 05:38
Çekmeköy’de yüzlerce modifiye araç böyle görüntülendi | Video 22.08.2021 | 14:47
Kavşağı fark etmedi, otomobiliyle uçarak böyle yan yattı | Video 01:13
Kavşağı fark etmedi, otomobiliyle uçarak böyle yan yattı | Video 22.08.2021 | 14:47
Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar | Video 00:49
Motosikleti çaldığı iddia edilen genci bıçakladılar | Video 22.08.2021 | 14:46
Susuzluktan ölmek üzere olan geyik yavrusu hayata döndürüldü | Video 01:53
Susuzluktan ölmek üzere olan geyik yavrusu hayata döndürüldü | Video 22.08.2021 | 14:06
Kamyon otomobilin üzerine devrildi, 30 saniye ile ölümden döndü | Video 05:45
Kamyon otomobilin üzerine devrildi, 30 saniye ile ölümden döndü | Video 22.08.2021 | 13:29
Selin vurduğu Sinop Ayancık’ta bir dükkanın yıkılma anı kamerada | Video 02:06
Selin vurduğu Sinop Ayancık'ta bir dükkanın yıkılma anı kamerada | Video 22.08.2021 | 13:28
Moda moda dedi sosyal medya fenomeni oldu | Video 03:47
"Moda moda" dedi sosyal medya fenomeni oldu | Video 22.08.2021 | 12:11
Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı | Video 03:05
Tamir için sanayiye getirilen otomobil bir anda alev aldı | Video 22.08.2021 | 12:11
Sibel Can, kızı Melisa Ural’ın doğum gününü böyle kutladı | Video 00:53
Sibel Can, kızı Melisa Ural'ın doğum gününü böyle kutladı | Video 22.08.2021 | 12:11
Orman denetimlerinde, kapalı kasa kamyonette alkol alırken bulundular | Video 02:01
Orman denetimlerinde, kapalı kasa kamyonette alkol alırken bulundular | Video 22.08.2021 | 11:48
Oğlunun cebinde fark ettiği 10 lira cinsel tacizi ortaya çıkardı | Video 03:50
Oğlunun cebinde fark ettiği 10 lira cinsel tacizi ortaya çıkardı | Video 22.08.2021 | 11:46

Bursa’da 17 yaşındaki çocuk sürücü direksiyon başında sigara içmeye kalkınca kaza yaptı. Kaza sonrası bir aracın LPG tankı patlarken, bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 13.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre babasına ait Fiat Şahin model otomobili izinsiz alarak arkadaşlarıyla gezmeye çıkan 17 yaşındaki genç, aracı arkadaşına verdi. Selçukbey Caddesi'ne girdikleri sırada seyir halindeyken sigara içmek isteyen genç sürücü aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkmamak için manevra yapan genç, çiçekçi önünde düğün için süslenen otomobilin kapısını kopardı. Çiçekçide işlemleri biten sürücüsü aracına bineceği esnada meydana gelen kazada sürücüsü anlık şokla araçtan inemedi.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil daha sonra savrularak karşı şeritte park halinde bulunan 3 araca daha çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla 3 genç araçtan çıkarıldı. Kısa süre sonra aracın LPG tankı patladı. Cadde esnafı dükkanlarında bulunan yangın tüpleriyle aracı söndürdü. Yaşanan kazada ölen yada yaralanan olmazken, 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazadan 1 dakika önce düğün için araç süsleyen ve işini bitirip dükkana yönelen çiçekçi Mehmet Kahraman, "17 yaşındaki 3 çocuk babasının arabasını almış ve arkadaşına vermiş. Caddeden ortalama 100 kilometre hızla geliyordu. Bizde dükkanın önünde araba süslüyorduk. Süsleme işi bittikten sonra araç sahibi kapıyı açarak araca bir ayağını atıp kapıyı kapatmadan gelin arabasının kapısına vurdu. Vuruktan sonra savrularak karşıda park halinde duran 3 araca daha vurdu. Öğrendiğimiz kadarıyla çocuklar 17 yaşında. Ehliyetleri yok. Karşıdaki araçlara çarptıktan sonra Şahin'in LPG tankı patladı. Komşu esnaf yangın tüpleriyle müdahale etti ve söndürdü. Ambulans, itfaiye ve polis gelerek müdahale etti. Şans eseri yolda kimse yoktu. Can kaybı olmadı" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA