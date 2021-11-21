Diyarbakır’da korkutan tablo: 509 kazada 4 kişi öldü, 280 kişi yaralandı | Video

Diyarbakır'da Ekim ayı trafik kaza bilançosu korkuttu, 509 kazada 4 kişi öldü, 280 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Diyarbakır'da Ekim ayı içerisindeki kaza bilançosu korkuttu. 509 kazada 4 kişi öldü, 280 kişi yaralandı. Kazaların 236'sı ölümlü ve yaralanmalı olurken, 273'ü ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.Sürücülerin hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise, "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek" olarak açıklandı.