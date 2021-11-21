Diyarbakır’da korkutan tablo: 509 kazada 4 kişi öldü, 280 kişi yaralandı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 21.11.2021 | 12:43
01:33
05:39
Mardinli kapıcının 5 yılda topladığı binlerce taş ve fosil şaşırttı! 21.11.2021 | 11:55
02:48
Kahramanmaraş'ta 6 bin güvercin gökyüzüne salındı 21.11.2021 | 12:05
03:15
Yoğun bakımda olan Kadir İnanır hakkında doktorlardan açıklama | Video 21.11.2021 | 11:53
05:33
Başkent’in Işık Dağı sonbahar renklerine büründü 21.11.2021 | 11:31
05:42
İranlıların Van’a gelişi esnafın yüzünü güldürdü | Video 21.11.2021 | 11:19
02:16
Beyoğlu'nda ilginç olay! Gaspçıyı böyle gasp etti | Video 21.11.2021 | 10:59
04:33
Atık maddeden, dünyanın en değerli etken maddelerinden birini ürettiler 21.11.2021 | 11:15
02:39
70’lik dağcı Himalayalar’da | Video 21.11.2021 | 11:04
00:48
"Selamımı neden almadın" dedi, doktorun üstüne yürüdü | Video 21.11.2021 | 11:14
00:47
Muğla'da bacaya düşen kediyi itfaiye kurtardı | Video 21.11.2021 | 10:51
09:31
Ringde evlenme teklifi ile hayatını birleştiren çift madalya peşinde | Video 21.11.2021 | 10:33
01:39
00:15
İstanbul’da motosiklet denetimi. Yedi sürücüye ceza kesildi | Video 21.11.2021 | 10:59
01:14
Elazığ'da otomobil aydınlatma direğini ve ağacı devirdi: 1 yaralı 21.11.2021 | 10:30
06:36
Korsan taksiye bindi ceza yedi; 'bindiğime bin pişman oldum' dedi 21.11.2021 | 10:21
04:48
03:34
00:29
Ataşehir'de düğün sonrası çıkan kavgaya polis müdahalesi | Video 21.11.2021 | 09:59
Diyarbakır'da Ekim ayı trafik kaza bilançosu korkuttu, 509 kazada 4 kişi öldü, 280 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Diyarbakır'da Ekim ayı içerisindeki kaza bilançosu korkuttu. 509 kazada 4 kişi öldü, 280 kişi yaralandı. Kazaların 236'sı ölümlü ve yaralanmalı olurken, 273'ü ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.
SÜRÜCÜ HATALARI KAZALARA NEDEN OLUYOR
Sürücülerin hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise, "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek" olarak açıklandı.