Video Yaşam Diyarbakır’da yasak aşk cinayeti! Eşini ve sevgilisini öldürdü | Video
Diyarbakır’da yasak aşk cinayeti! Eşini ve sevgilisini öldürdü | Video

Diyarbakır’da yasak aşk cinayeti! Eşini ve sevgilisini öldürdü | Video

01.04.2024 | 14:07

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kadın ve bir erkek birlikte yaşadığı evin kapısında silahla vurulmuş halde bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 212'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli koca A.M., sabah saatlerinde Sevda M.(34) ile Mehmet Sadıç'ın(50) birlikte yaşadığı eve gitti. A.M., kapıyı çaldığında karşısına çıkan Mehmet Sadıç ile tartıştı. Burada A.M., belinden çıkardığı tabancayla kapı önünde eşini ve Mehmet Sadıç'ı vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede Mehmet Sadıç'ın ve Sevda M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başakşehir’de feci kaza: 1 ölü | Video 00:52
Başakşehir’de feci kaza: 1 ölü | Video 01.04.2024 | 14:15
Kontrolden çıkan temizlik malzemesi yüklü tır devrildi | Video 01:20
Kontrolden çıkan temizlik malzemesi yüklü tır devrildi | Video 01.04.2024 | 14:14
Diyarbakır’da yasak aşk cinayeti! Eşini ve sevgilisini öldürdü | Video 01:20
Diyarbakır’da yasak aşk cinayeti! Eşini ve sevgilisini öldürdü | Video 01.04.2024 | 14:07
Yalova’da sahte kimlikle tarla satmaya çalışan dolandırıcı tutuklandı | Video 00:38
Yalova’da sahte kimlikle tarla satmaya çalışan dolandırıcı tutuklandı | Video 01.04.2024 | 13:56
Kızıltepe’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı | Video 00:36
Kızıltepe'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı | Video 01.04.2024 | 13:56
Kamyonet yol ortasında alev alev böyle yandı | Video 04:31
Kamyonet yol ortasında alev alev böyle yandı | Video 01.04.2024 | 12:59
Kadıköy’de alt geçite çarpan kamyonet yan yattı | Video 03:15
Kadıköy’de alt geçite çarpan kamyonet yan yattı | Video 01.04.2024 | 12:02
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Nisan 2024 Pazartesi atv izle! | Video 04:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Nisan 2024 Pazartesi atv izle! | Video 01.04.2024 | 11:42
Arnavutköy’de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:56
Arnavutköy’de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.04.2024 | 11:35
Kesilecek denilen parmakları ozon tedavisi ile kurtarıldı | Video 07:58
Kesilecek denilen parmakları ozon tedavisi ile kurtarıldı | Video 01.04.2024 | 11:05
Pendik’te yol ortasında bıçakla tehdit savuran minibüs şoförü yakalandı | Video 00:39
Pendik’te yol ortasında bıçakla tehdit savuran minibüs şoförü yakalandı | Video 01.04.2024 | 10:51
Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi | Video 03:10
Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi | Video 01.04.2024 | 10:36
Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 14 gözaltı | Video 03:49
Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 14 gözaltı | Video 01.04.2024 | 09:58
Yangında mahsur kalan babası için attığı çığlıklar yürek dağladı | Video 02:23
Yangında mahsur kalan babası için attığı çığlıklar yürek dağladı | Video 01.04.2024 | 09:32
Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele | Video 02:05
Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele | Video 01.04.2024 | 08:54
Trafikte bıçaklı kavga kamerada | Video 00:23
Trafikte bıçaklı kavga kamerada | Video 31.03.2024 | 17:58
Minibüste fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video 03:32
Minibüste fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video 31.03.2024 | 16:15
Şanlıurfa’da muhtarlık kavgası: 14 kişi yaralandı | Video 00:33
Şanlıurfa’da muhtarlık kavgası: 14 kişi yaralandı | Video 31.03.2024 | 16:38
Yayla’dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Nohut Pilaki, Tavuk Kapama, Çoban Salata 00:51
Yayla'dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Nohut Pilaki, Tavuk Kapama, Çoban Salata 31.03.2024 | 16:42
100 yaşındaki Fadime nine oy kullanmaya oğlunun sırtında gitti | Video 02:45
100 yaşındaki Fadime nine oy kullanmaya oğlunun sırtında gitti | Video 31.03.2024 | 15:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA