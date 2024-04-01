Diyarbakır’da yasak aşk cinayeti! Eşini ve sevgilisini öldürdü | Video
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kadın ve bir erkek birlikte yaşadığı evin kapısında silahla vurulmuş halde bulundu.
Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede Mehmet Sadıç'ın ve Sevda M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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