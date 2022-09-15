Video Yaşam Diyarbakır’ın ilk kadın minibüs şoförü direksiyon başında | Video
Diyarbakır’ın ilk kadın minibüs şoförü direksiyon başında | Video

Diyarbakır’ın ilk kadın minibüs şoförü direksiyon başında | Video

15.09.2022 | 16:28

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Diyarbakır’ın ilk minibüs şoförü Sinem Sibel Sun, direksiyon başına geçti, görenler şaşırsa da, sempatikliğiyle beğeni aldı.

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Sinem Sibel Sun, çocuk yaşta başlayan araba sevdası kariyerine yeni bir yön verdi. İlçede sabahın ilk ışıklarında direksiyon başına geçerek minibüs şoförlüğü yapan Sun, erkeklere taş çıkartırken, müşterilerini şaşırttı. Sempatik tavırlarıyla beğeni alan kadın şoför, mesleğini severek yaptığını söyleyerek ileride hedefi tır ve kamyon şoförü olmak olduğunu kaydetti.

"DİREKSİYONDA BAYAN ŞOFÖR GÖRDÜKLERİNDE ŞAŞIRIYORLAR"
Yaklaşık 1 aydır Diyarbakır'ın ilk kadın minibüs şoförlüğünü Bismil ilçesinde yapan Sun, şoförlük sürecini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine aktardı. Şoför alımı ilanından başvurup işe başladığını ifade eden Sun, "Büyük araçlara karşı ilgim var; seviyorum. İlanı görünce de cazip geldi öyle başlamak istedim ve başladım. İlk görenler direksiyonda bayan görmedikleri için şaşırıyor biraz. İlginç geliyor ama gözleri alışacak yavaş yavaş. Bayan şoför olduğum için çoğu seviniyor. Uzun yol şoförü olmak istiyorum, kamyon, otobüs, tır gibi artık nasipte ne varsa" dedi.

"Bu işi yapmadan önce özel sektörde markette çalışıyordum" diyen Sun, "Bu iş daha zevkli, şoförlük daha cazip geliyor. Şoför Nebahat'te benzetiyorlar, eskiyi hatırlatıyor galiba insanlara. Kadınların isteyip de başaramayacağı bir iş yok. Her işi yapabiliriz, hiç kimse hiçbir şeyden korkmasın" diye konuştu.
Yolculardan Yasemin Yıldız, kadın şoför olması iyi olduğunu sayılarının artmasını istediklerini kaydederek kendini daha güvende hissettiğini, erkek şoförlerden daha iyi olduğunu kaydetti. Yıldız, kadınların her şeyi yapabileceklerini belirterek, Bismil'de ilk defa olmasına şaşırdığını ve sevindiğini söyledi.

Daha önce duyduğunu fakat ilk defa gördüğünü söyleyen Sultan Çetin ise şaşırtıcı olduğunu, sürekli erkek şoförleri gördüklerini ve kadın sürücüye sevinip mutlu olduğunu aktararak devamının gelmesini istedi diledi.

Mesut Avcı da, sayılarının artmasını, batıda kadınların nasıl insanlara hizmet veriyorsa burada da olması gerektiğini savunarak çok memnun kaldığını aktardı.

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