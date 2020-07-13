Video Yaşam Doğuştan ay yıldız motifli 350 kilogramlık kurbanlık alıcısını bekliyor | Video

Doğuştan ay yıldız motifli 350 kilogramlık kurbanlık alıcısını bekliyor | Video

Doğuştan ay yıldız motifli 350 kilogramlık kurbanlık alıcısını bekliyor | Video
13.07.2020 | 10:36

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Bursa’da doğuştan ay yıldız motifli 350 kilogramlık düve Kurban Bayramı için 10 bin TL’ye alıcısını bekliyor.

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Bursa'da bir besici tarafından 2 buçuk sene önce alınan, sırtında doğuştan ay yıldız motifi bulunan düve, kurban bayramı için satışı çıkarıldı. 350 kilogram ağırlığında 10 bin liralık düve alıcısını beklerken, görenler de şaşkınlığını gizleyemiyor. Bu yıl bayrama 20 gün kala kurbanlıkların çoğu da satıldı. 9 bin TL'den başlayan büyük baş fiyatları 30 bin TL'ye kadar çıkıyor. Küçük baş ise bin ile 2 bin TL arasında alıcı buluyor.


Ay yıldızlı düveyi besleyen Veysel Altın, "Ben bunu 2 buçuk yıl önce pazarda görünce beğenip aldım. Bu zamana kadar besledim. Her annenin asker göndermesi gibi biz de bunu kurbana göndermek niyetindeyiz. Alanlara hayırlı olmasını diliyorum. Bu düve 350 kilogram geliyor. Bunu 10 bin TL'ye satacağız. Kesimi her şeyi içinde bu fiyat istiyoruz. Satışlarımız çok güzel. Aşağı yukarı 75 hayvanın 60 tanesini sattık. Allah'ın izni ile bayramın birinci günü teslim edeceğiz. Bu düveyi görenlerde çok güzel tepki veriyor. İnsanların hoşuna gidiyor. Türk milleti olarak bizler bayrak, vatan sevdalısıyız. Bakan bir daha bakıyor. Ben de bunu küçükken ay yıldızını görerek aldım. Bizde doğmadı, ama biz yetiştirdik" dedi.

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