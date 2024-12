Doktorun karga ile olan dostluğu hayrete düşürüyor | Video 29.12.2024 | 10:58 Sivas’ta doktor olarak görev yapan Mehmet Özgür Yılmaz, yavruyken yaralı halde tesadüfen bulduğu ve 6 aydır besleyip büyüttüğü karga bir an olsun yanından ayrılmıyor. Yılmaz’ın karga ile olan dostluğunu görenler ise hayrete düşüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas'ta yaşayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Özgür Yılmaz, eşine az rastlanır bir dostluğa sahip oldu. Yaralı halde bulduğu kargayı tedavi eden Yılmaz, daha sonra kargayı sahiplenerek evinde beslemeye başladı. Bir bebeğe bakar gibi kargayı elleriyle besleyip büyüten Yılmaz, Jackoo adını verdiği kargayı doğaya salmak istese de sevimli karga doğayı değil adeta Yılmaz'ı seçti. Bir an olsun Yılmaz'ın yanından ayrılamayan sevimli karga, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

"UÇAMIYORDU, YÜRÜMEKTE BİLE ZORLANIYORDU"

Yılmaz, kargayı bulduğunda uçamadığını ifade ederek, "Evimin çevresinde sürekli görüyordum ve hayranlıkla izliyordum. Çalışma arkadaşlarıma da bu durumdan bahsettim. Eğer denk gelirse Karga beslemek istediğimi söyledim. Bana 'Onu besleyemezsiniz. Bu yabani bir hayvan ve evcilleşmez dediler' ümidimi kestim ama bir ay sonra evimin çatısından yavru bir karga önüme düştü. 2 haftalıktı. Uçamıyordu hatta yürümekte bile zorlanıyordu. Kanadı kırılmıştı. Tedavi etmek için aldık. Tedavi ettik besledik ve bize çok alıştı. Bizi bırakmadı" dedi.

"GİTTİĞİM HER YERE GÖTÜRÜYORUM"

Gittiği çoğu yere kargasıyla beraber gittiğini söyleyen Yılmaz, "Belki sürüsüne tekrar katılır diye her gün dışarıya uçmaya çıkarıyorum. Önce evin içinde uçtu sonra apartmanın bahçesine çıkardık. Dışarıya çıkarırken çok tedirginlik yaşadım. Jackoo'yu uçmaya götürüyoruz ama kaçıp gider diye bir yanım çok korkuyordu. Issız bir yere götürdük uçtu ama yanımızdan ayrılmadı. Gittiğim her yere de yanımda götürüyorum. Tatile bile birlikte gidiyoruz. Birlikte 10 saate yakın bir yolculuk da yaptık, Sivas'tan Gökçeada'ya tatile giderken bile yanımdan ayırmadım" diye konuştu.