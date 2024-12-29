Video Yaşam Doktorun karga ile olan dostluğu hayrete düşürüyor | Video
Doktorun karga ile olan dostluğu hayrete düşürüyor | Video

Doktorun karga ile olan dostluğu hayrete düşürüyor | Video

29.12.2024 | 10:58

Sivas’ta doktor olarak görev yapan Mehmet Özgür Yılmaz, yavruyken yaralı halde tesadüfen bulduğu ve 6 aydır besleyip büyüttüğü karga bir an olsun yanından ayrılmıyor. Yılmaz’ın karga ile olan dostluğunu görenler ise hayrete düşüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas'ta yaşayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Özgür Yılmaz, eşine az rastlanır bir dostluğa sahip oldu. Yaralı halde bulduğu kargayı tedavi eden Yılmaz, daha sonra kargayı sahiplenerek evinde beslemeye başladı. Bir bebeğe bakar gibi kargayı elleriyle besleyip büyüten Yılmaz, Jackoo adını verdiği kargayı doğaya salmak istese de sevimli karga doğayı değil adeta Yılmaz'ı seçti. Bir an olsun Yılmaz'ın yanından ayrılamayan sevimli karga, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor.

"UÇAMIYORDU, YÜRÜMEKTE BİLE ZORLANIYORDU"
Yılmaz, kargayı bulduğunda uçamadığını ifade ederek, "Evimin çevresinde sürekli görüyordum ve hayranlıkla izliyordum. Çalışma arkadaşlarıma da bu durumdan bahsettim. Eğer denk gelirse Karga beslemek istediğimi söyledim. Bana 'Onu besleyemezsiniz. Bu yabani bir hayvan ve evcilleşmez dediler' ümidimi kestim ama bir ay sonra evimin çatısından yavru bir karga önüme düştü. 2 haftalıktı. Uçamıyordu hatta yürümekte bile zorlanıyordu. Kanadı kırılmıştı. Tedavi etmek için aldık. Tedavi ettik besledik ve bize çok alıştı. Bizi bırakmadı" dedi.

"GİTTİĞİM HER YERE GÖTÜRÜYORUM"
Gittiği çoğu yere kargasıyla beraber gittiğini söyleyen Yılmaz, "Belki sürüsüne tekrar katılır diye her gün dışarıya uçmaya çıkarıyorum. Önce evin içinde uçtu sonra apartmanın bahçesine çıkardık. Dışarıya çıkarırken çok tedirginlik yaşadım. Jackoo'yu uçmaya götürüyoruz ama kaçıp gider diye bir yanım çok korkuyordu. Issız bir yere götürdük uçtu ama yanımızdan ayrılmadı. Gittiğim her yere de yanımda götürüyorum. Tatile bile birlikte gidiyoruz. Birlikte 10 saate yakın bir yolculuk da yaptık, Sivas'tan Gökçeada'ya tatile giderken bile yanımdan ayırmadım" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayıp öğretmeni arama çalışmalarına başlandı | Video 03:56
Kayıp öğretmeni arama çalışmalarına başlandı | Video 29.12.2024 | 11:01
Doktorun karga ile olan dostluğu hayrete düşürüyor | Video 06:40
Doktorun karga ile olan dostluğu hayrete düşürüyor | Video 29.12.2024 | 10:58
Karın keyfini ATV ile drift yaparak çıkardılar | Video 02:41
Karın keyfini ATV ile drift yaparak çıkardılar | Video 29.12.2024 | 10:56
19-26 Aralık tarihleri arasında 2 milyon 553 bin 663 araç denetlendi | Video 01:26
19-26 Aralık tarihleri arasında 2 milyon 553 bin 663 araç denetlendi | Video 29.12.2024 | 10:40
Takip edildiklerini düşünen şüpheliler polise saldırdı | Video 02:15
Takip edildiklerini düşünen şüpheliler polise saldırdı | Video 29.12.2024 | 10:40
Buluşma bahanesiyle tuzak kurduğu husumetlisini kaçırmak istedi | Video 04:45
Buluşma bahanesiyle tuzak kurduğu husumetlisini kaçırmak istedi | Video 29.12.2024 | 09:34
Girdikleri evde depremzede kadını darbedip, kolundaki 2 bileziği gasbettiler | Video 04:35
Girdikleri evde depremzede kadını darbedip, kolundaki 2 bileziği gasbettiler | Video 29.12.2024 | 09:33
Eğlence merkezinde laf atma kavgası: 2 gözaltı | Video 00:35
Eğlence merkezinde laf atma kavgası: 2 gözaltı | Video 29.12.2024 | 08:37
Narin Güran davasında anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet | Video 03:56
Narin Güran davasında anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet | Video 29.12.2024 | 08:36
Kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı | Video 02:17
Kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı | Video 29.12.2024 | 08:36
İzmir’de parkı kana buladılar: 7 yaralı | Video 01:11
İzmir'de parkı kana buladılar: 7 yaralı | Video 29.12.2024 | 08:36
Muş’un mest eden kış manzaraları böyle görüntülendi | Video 07:02
Muş’un mest eden kış manzaraları böyle görüntülendi | Video 28.12.2024 | 16:54
Beytüşşebap’ta şiddetli fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi | Video 02:18
Beytüşşebap'ta şiddetli fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi | Video 28.12.2024 | 16:22
Bolu Dağı Tüneli’nde araç alev aldı | Video 01:00
Bolu Dağı Tüneli'nde araç alev aldı | Video 28.12.2024 | 15:31
Pendik’te uyuşturucu baskını: 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:52
Pendik’te uyuşturucu baskını: 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 28.12.2024 | 15:09
Kars’ta yolcu otobüsü yan yattı! Yaralılar var | Video 00:58
Kars'ta yolcu otobüsü yan yattı! Yaralılar var | Video 28.12.2024 | 14:54
Tekirdağ’ın zirvesi beyazlara büründü: Vatandaşlar karın tadını çıkardı | Video 05:25
Tekirdağ'ın zirvesi beyazlara büründü: Vatandaşlar karın tadını çıkardı | Video 28.12.2024 | 13:56
Ceyhan’da 150 litre kaçak mazot ele geçirildi! 1 kişi gözaltına alındı | Video 00:37
Ceyhan'da 150 litre kaçak mazot ele geçirildi! 1 kişi gözaltına alındı | Video 28.12.2024 | 13:25
Kızlar arasında çıkan kavgada tekme, yumruk ve sandalyeler havada böyle uçuştu | Video 00:14
Kızlar arasında çıkan kavgada tekme, yumruk ve sandalyeler havada böyle uçuştu | Video 28.12.2024 | 13:24
Gaziantep’te işçi servisi ile tır çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı | Video 01:42
Gaziantep'te işçi servisi ile tır çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı | Video 28.12.2024 | 12:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA