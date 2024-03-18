Döner kavşakta çarpışan 2 araçtan biri takla attı: 2 yaralı | Video 18.03.2024 | 12:07 Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza 09.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerindeki döner kavşakta meydana geldi. Park caddesinde seyreden Yahya A.(40) yönetimindeki 16 YJ 866 plakalı otomobil, kavşağa giriş yapan sürücü Hamza Ç.(31) yönetimindeki 16 PL 961 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 PL 961 plakalı cip takla atarak ters durdu. Kaza sonucu cipteki yolcular 7 yaşındaki Muhammed Taha Ç. ile 7 yaşındaki Metehan A. yaralandı. Yaralı çocuklar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.