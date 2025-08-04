Drift yaptı, 92 bin lira ceza yedi | Video
Konya'da 10 dakika arayla iki farklı noktada drift yapan sürücüye 92 bin 784 lira para cezası kesilirken, ehliyetine daimi olarak el konuldu.
Sürücü, aynı gün içinde iki farklı noktada drift yapması nedeniyle ikinci kez aynı maddeden cezai işleme tabi tutuldu. Toplamda 92 bin 784 TL para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine daimi olarak el konulurken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.
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