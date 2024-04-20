Drift zevkine 50 bin ceza, araç trafikten men edildi | VİDEOHABER 20.04.2024 | 00:53 Mersin’de drift atan bir sürücü, trafik ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, tespit edilerek 50 bin 541 TL ceza kesildi. Araç 2 ay trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetsiz, aracın da sigortasız ve muayenesiz olduğunu ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mersin'in Mezitli ilçesi Yenimahalle Yüksek Harman Caddesi ile 33169 sokak kavşağı pazar alanı yanında otomobille bir sürücü drift atarken çevredeki güvenlik kamerasına takıldı. O anların görüntüsünün sosyal paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri yaptığı titiz çalışmada, 33 plakalı 2014 model BMW marka otomobili ve sürücüsünün O.O olduğu belirlendi.

Trafik ekipleri tarafından, aracı 2 ay trafikten men ederken, sürücüye ise 32 bin 324 TL'si drift atmaktan, 18 bin 217 TL'si ise ehliyetsiz, muayenesiz araç kullanma, cam filmi ve zorunlu mali sigorta yaptırmamaktan toplam 50 bin 541 TL idari para cezası kesildi.