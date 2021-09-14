Düdüklü tencere bomba gibi patladı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
Konya'da tefecilik ve ihaleye fesat operasyonu: 13 gözaltı 14.09.2021 | 17:04
01:28
Yelken yarışında "kaba güç" çatışması 14.09.2021 | 16:56
02:11
02:05
Düdüklü tencere bomba gibi patladı 14.09.2021 | 16:06
02:55
İstanbul Bayrampaşa'da yavru kediyi tekmeleyerek öldüren cani kamerada 14.09.2021 | 16:06
00:34
Anne ve kıza dehşeti yaşatmışlardı: Azmettirici büyük kız çıktı! 14.09.2021 | 15:52
03:21
Kocaeli'de hemcinsine dehşet saçan lüks araçlı kadın sürücü kamerada! 14.09.2021 | 15:38
01:12
Eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz hakim karşısında 14.09.2021 | 15:28
04:55
Eskişehir'de kaybolan 20 yaşındaki Iraklı genç kız için özel ekip kuruldu 14.09.2021 | 12:08
00:48
“Ucuz Ev” vaadiyle vurgun yaptılar! Bir milyon 100 bin lira... 14.09.2021 | 15:24
02:02
Aksaray'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3'ü çocuk, 9 yaralı 14.09.2021 | 14:02
04:10
03:45
01:00
01:04
Marmara Denizi'nde yakalanan 4 metrelik köpek balığı kamerada 14.09.2021 | 12:57
00:12
İstanbul Avcılar'da metrobüs durağında "Beni ittin" kavgası 14.09.2021 | 12:50
03:23
00:19
Kocaeli'de 301 km hızla radara giren motosiklet sürücüsü kamerada! 14.09.2021 | 11:51
05:02
İstanbul'da internetten tanıştığı kadının önce parasını çalan adan kamerada 14.09.2021 | 11:10
01:40
Antalya Kemer’de korkutan hortum cep telefonu kamerasında 14.09.2021 | 11:10
Erzurum'da düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan 46 yaşındaki Münevver Samancı, tedavi altına alındı.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Münevver Samancı, düdüklü tencerede yemek yaparken patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı. Yüzünde ve vücudunda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan kadın Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavi görüyor.
Düdüklü tencerelerin kesinlikle kullanılmamasını isteyen Samancı, ev hanımlarına "Sakın evinize düdüklü tencere sokmayın" dedi.