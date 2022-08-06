Düğünden dönen minibüs yan yattı: 14 yaralı | Video

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Elazığ’dan düğün için Adana’ya giden minibüs, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada, minibüs içerisinde bulunan 14 kişi yaralandı.
Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme çalışması yaptı.