Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil'den açıklama: "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama..."
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Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, ekranlarda görünmüyordu. Hayranları merak edince Serengil, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 8 günlüğüne tatile çıktığını söyleyen Serengil, hastalığıyla ilgili, "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor" ifadelerini kullandı.