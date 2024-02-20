Video Yaşam Dünyanın en uzun erkeği Sultan Kösen ile en kısa kadını Jyoti Amge, ABD'de buluştu | Video
Dünyanın en uzun erkeği Sultan Kösen ile en kısa kadını Jyoti Amge, ABD'de buluştu | Video

Dünyanın en uzun erkeği Sultan Kösen ile en kısa kadını Jyoti Amge, ABD'de buluştu | Video

20.02.2024 | 08:14

MARDİN'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile 15 yıldır 'dünyanın en uzun boylu erkeği' unvanını koruyan Sultan Kösen, 62,8 santimetre boyuyla 'dünyanın en kısa boylu kadını' Hindistanlı Jyoti Amge ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles kentinde bir araya geldi.

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Derik ilçesinin kırsal Dede Mahallesi'nde yaşamını sürdüren, 2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun boylu erkeği' unvanıyla 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen, 15 yıldır bu rekorunu koruyor. Aynı zamanda 27,5 santimetre ile yeryüzünün en büyük ellerine ve 36,5 santimetre ile de en büyük ayaklarına sahip olan Kösen bu unvanları nedeniyle bugüne kadar 128 ülkeye 500'ün üzerinde seyahat gerçekleştirerek, çeşitli programlarda Mardin'i ve Türkiye'yi tanıttı. Kösen, 25 Ocak'ta İtalya'da yapılan Guinness Rekorlar Kitabı'nın tanıtım lansmanına katıldı. 2009'dan bu yana unvanını koruyan Kösen, 2024 yılının Guinness Rekorlar Kitabı'nda da yerini aldı.

İtalya'daki programının ardından davet üzerine menajeri Mehmet Veysi Bora birlikte ABD'ye giden ve halen ABD'de bulunan Kösen, burada 62,8 santimetre ile 'dünyanın en kısa boylu kadını' olan Hindistanlı Jyoti Amge ile bir araya geldi. Sultan ve Jyoti, Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın daveti üzerine 2018'de Kahire'de bir araya gelmiş, Gize Piramitleri'ni ziyaret etmişti.

Yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olarak yıllardır rekoru koruduğunu söyleyen Kösen, "Guinness Rekorlar Kitabı'nda 2024 yılında da yer alarak rekorumun 15'inci yılını tescil ettirdik. Mardin'imizi ve ülkemizi, kültürümüzü, güzelliklerimizi dünyaya taşıyoruz. Ülkemizle gurur duyuyoruz, eminim ki tüm Türkiye de bizimle gurur duyuyor" diye konuştu.

Kösen'in menajeri Mehmet Veysi Bora da şunları söyledi:
"Los Angeles kentindeyiz. Dünyanın yaşayan en uzun adamı unvanını 15 yıldır koruyan Sultan, 62,8 santimetre boyuyla dünyanın en kısa kadını Jyoti ile Los Angeles'ta bir araya geldi. Buradaki programlarımız sürüyor. Sultan ile Jyoti'nin bugün çekimleri başlayacak. Çok güzel geçiyor, oldukça yoğun ilgi görüyorlar."

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