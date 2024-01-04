Düz kontak hırsızlar yakayı ele verdi

İstanbul’da 12 günde 6 araba ve 6 tanede plaka çalan 4 kişilik hırsızlık çetesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin eski model arabaları düz kontak yöntemiyle çaldıkları o araçlarla da hırsızlığa çıktıkları tespit edildi. Hırsızların çaldıkları aracın yolda benzini bittiğinde ya da lastiği patladığında olduğu yerde bırakıp en yakın yerden yeni bir araba çalarak yola devam ettikleri öğrenildi. Adliyeye sevk olan ve 81 suç kaydı olan şüpheli Yaprak S.(24) ve yanındaki 3 oto hırsızı tutuklanarak cezaevine gönderildi.