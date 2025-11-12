Video Yaşam Edirne'de köpek toplama görüntüleri tepki çekti | Video
Edirne'de köpek toplama görüntüleri tepki çekti | Video

Edirne'de köpek toplama görüntüleri tepki çekti | Video

12.11.2025 | 08:44

Edirne Belediyesi Kedi, Köpek ve Barınma Evi ekiplerinin son günlerde sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü toplama çalışmaları kamuoyunda tepkiye neden oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edirne Belediyesi ekipleri tarafından genelge kapsamında kent genelinde sürdürülen toplama çalışmalarında, zaman zaman istenmeyen görüntüler yaşandığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, belediye görevlisinin uyuşturucu iğneyle bayıltılan bir köpeği boynuna bağladığı iple yerde sürükleyerek toplama aracına götürdüğü anlar büyük tepki topladı.

Olayın Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi, Meriç Nehri yakınlarında yaşandığı öğrenildi. Belediyeden yapılan açıklamada, görüntülerdeki kişinin belediye çalışanı olduğu doğrulanırken, ilgili personelin uyarıldığı belirtildi. Ancak vatandaşlar, hayvanların toplanma şekline tepki göstererek daha insancıl yöntemlerin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Vatandaş Ayşe Türkay, "Köpeklerin toplanması gerekebilir ama bu şekilde değil. Görüntüler yürek burkuyor. Hayvanı incitmeden, izleyenlerin içini acıtmadan toplamak mümkün" dedi.

Trakya Üniversitesi öğrencisi Ece Vardar ise "Kısırlaştırma çözüm olabilir ama bu yapılan çok yanlış ve acımasızca." ifadelerini kullandı.
Bir diğer vatandaş Hatice Erdoğan, "O canı Allah verdi, yine o alır. Bu büyük günahtır. Başımıza gelen felaketler bu vicdansızlıklardan oluyor" diye konuştu.

Öğrenci Cihat Çelik ise, "Evet, çok fazla köpek var, toplanmaları anlaşılabilir. Ama bu şekilde değil. Canlarını yakmadan, uygun şekilde yapılmalı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Öte yandan, Edirne Belediyesi tarafından il dışında yapılması planlanan ve Haziranda tamamlanması beklenen yeni barınma merkezinin hala açılamamış olması mevcut kedi köpek ve barınma evinin olumsuz koşullarının artmasına neden oluyor. Toplanan köpeklerin kapasitenin çok üzerinde olması zaman zaman barınma evinde hayvan ölümlerinin de artmasına sebep olduğu iddia ediliyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Edirne’de köpek toplama görüntüleri tepki çekti | Video 01:43
Edirne'de köpek toplama görüntüleri tepki çekti | Video 12.11.2025 | 08:44
Ataşehir’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 02:35
Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 12.11.2025 | 08:44
Ankara’da otomobil durağa daldı! O anlar kamerada | Video 03:04
Ankara'da otomobil durağa daldı! O anlar kamerada | Video 12.11.2025 | 08:44
Markette şeker dökme uyarısı satırlı kavgayla bitti | Video 02:48
Markette "şeker dökme" uyarısı satırlı kavgayla bitti | Video 12.11.2025 | 08:44
Esenyurt’ta fırında yaşanan yumruk yumruğa alacak kavgasının detayları ortaya çıktı | Video 03:11
Esenyurt'ta fırında yaşanan yumruk yumruğa alacak kavgasının detayları ortaya çıktı | Video 11.11.2025 | 16:37
Pastanede dehşet anları kamerada: Elinde bıçakla müşterilere saldırdı | Video 02:18
Pastanede dehşet anları kamerada: Elinde bıçakla müşterilere saldırdı | Video 11.11.2025 | 16:19
Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı | Video 00:37
Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı | Video 11.11.2025 | 16:16
Manisa’da otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı | Video 00:52
Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı | Video 11.11.2025 | 16:01
Husumetlisini, otomobil ile çarpıp demir çubukla döverek öldüren şüphelinin yakalanma anı kamerada | Video 01:04
Husumetlisini, otomobil ile çarpıp demir çubukla döverek öldüren şüphelinin yakalanma anı kamerada | Video 11.11.2025 | 16:00
İzmir’de sağanak hayatı felç etti! Göle dönen cadde ve sokaklar böyle görüntülendi | Video 01:30
İzmir'de sağanak hayatı felç etti! Göle dönen cadde ve sokaklar böyle görüntülendi | Video 11.11.2025 | 16:00
Pişkin hırsız kuyumcudan çaldığı altınlarla yakalandı: İyi ettiniz akşam televizyona çıkar | Video 01:40
Pişkin hırsız kuyumcudan çaldığı altınlarla yakalandı: "İyi ettiniz akşam televizyona çıkar" | Video 11.11.2025 | 15:57
İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:54
İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 11.11.2025 | 15:56
9 gündür aranan kayıp annenin cesedi, çocuğunun cesedinin 200 metre ilerisinde bulundu | Video 06:57
9 gündür aranan kayıp annenin cesedi, çocuğunun cesedinin 200 metre ilerisinde bulundu | Video 11.11.2025 | 15:56
Müge Anlı’dan ’Yeşil Vatan Seferberliği’ne fidanlarla destek | Video 06:57
Müge Anlı'dan 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne fidanlarla destek | Video 11.11.2025 | 12:01
Büyükçekmece’de dehşette ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 04:17
Büyükçekmece’de dehşette ölü sayısı 3'e yükseldi | Video 11.11.2025 | 11:14
Dur ihtarına uymayan sürücü, il emniyet müdürünün de olduğu ekibin üstüne sürünce ateş açılarak böyle durduruldu | Video 04:16
Dur ihtarına uymayan sürücü, il emniyet müdürünün de olduğu ekibin üstüne sürünce ateş açılarak böyle durduruldu | Video 11.11.2025 | 11:13
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Seferler neredeyse durdu | Video 01:20
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Seferler neredeyse durdu | Video 11.11.2025 | 09:34
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 403 şüpheli yakalandı | Video 00:32
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 403 şüpheli yakalandı | Video 11.11.2025 | 08:50
Motosikletiyle ön kaldırdı, kayarak böyle düştü | Video 00:15
Motosikletiyle ön kaldırdı, kayarak böyle düştü | Video 11.11.2025 | 08:50
Beraber seyahat ettiği arkadaşlarına ateş etti: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 03:08
Beraber seyahat ettiği arkadaşlarına ateş etti: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 11.11.2025 | 08:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY