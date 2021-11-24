Video Yaşam Ediz Hun turne için Kocaeli'de | Video
Ediz Hun turne için Kocaeli'de | Video

Ediz Hun turne için Kocaeli'de | Video

24.11.2021 | 14:25

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Türk Sinemasının efsane ismi Ediz Hun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kültürel etkinliklerin son derece önemli olduğunu belirterek, “Bu tür yaklaşımlar her türlü takdirin üzerindedir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı bu önemli kültür hizmeti için tebrik ediyorum” dedi.

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Yeşilçam'ın ve Türk Sinemasının yaşayan efsane ismi Ediz Hun, "On Kişiydiler" adlı tiyatro oyunu için geçtiğimiz hafta Kocaeli'ye turneye geldi. Oyunun sahneleneceği Kocaeli Kongre Merkezi'nde ilgi ve sevgiyle karşılanan Ediz Hun, diğer tiyatrocu arkadaşlarıyla birlikte kulise geçerek, oyun hazırlıklarına başladı. Bu esnada sahneye gelen Ediz Hun burada Kocaeli'de gerçekleştirilen kültürel etkinliklerle ilgili düşüncelerini aktardı.

Büyükşehir'in hayata geçirdiği çalışmalar kapsamında yer alan Kocaeli Türküleri'nin yer aldığı CD kendisine hediye edilen sanatçı Ediz Hun, yerel yönetimlerin kültüre ağırlık verilmesi gerektiğini kaydederek, "Kültür ve sanatla özdeşleşmeliyiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu anlamda çok önemli bir kültür tesisi meydana getirmiş. Başarılarından dolayı tebrik ederim" dedi.

Tesisin son derece büyük olması ise büyük ustayı memnun eden özelliklerden biri oldu. Kocaeli Kongre Merkezi'nde büyük kültür organizasyonları yapılabileceğini kaydeden Ediz Hun, "Tiyatroların yanı sıra, konserler için de son derece uygun bir tesis. Zaten güzel konserler de veriliyormuş. Kocaeli'mize de bu yakışır zaten" şeklinde konuştu.

Kültür ve sanata yönelik yatırımların önemine bir kez daha vurgu yapan, "Bu tür yaklaşımlar her türlü takdirin üzerindedir" diyen Ediz Hun, "İstanbul'a bu kadar yakın ve sanayide bu kadar önemli bir kentin, kültüre de böylesine hizmet etmesinde fayda var. Ülkelerin kalkınması ancak sanata yapılan değerlerle mümkün olabilir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın beyefendiyi ve ekibini tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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